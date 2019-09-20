Son Dakika Haberleri: Türkiye ve KKTC'den Kıbrıs'ta Maraş'ın açılabileceğine dair mesajlar
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Türkiye ve KKTC'den Kıbrıs'ta Maraş'ın açılabileceğine dair mesajlar

27 dakika önce

Türkiye ve KKTC yönetimi, cuma günü yaptıkları iki ayrı açıklamada Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1974 yılında aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılan Gazimağusa şehrine bağlı Maraş'ın açılabileceği mesajını verdi.

Türkiye ve KKTC'den Kıbrıs'ta Maraş'ın açılabileceğine dair mesajlar, System.String[]

Türkiye ve KKTC yönetimi, cuma günü yaptıkları iki ayrı açıklamada Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nin 1974 yılında aldığı karar uyarınca hem yerleşime hem de iskana kapatılan Gazimağusa şehrine bağlı Maraş'ın açılabileceği mesajını verdi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Kapalı Maraş, tarihi belgeler ışığında hakkaniyetli bir şekilde malların iadesi sağlanarak kullanıma açılacaktır" dedi.

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Türkiye, Kıbrıs, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 05:45 
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