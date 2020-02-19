Türkiye ve KKTC'nin üniversiteleri Pakistan'da tanıtıldı - Son Dakika
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Türkiye ve KKTC'nin üniversiteleri Pakistan'da tanıtıldı

6 saat önce

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversiteleri, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Direktörlüğünün düzenlediği fuarla tanıtıldı.

Türkiye ve KKTC'nin üniversiteleri Pakistan'da tanıtıldı, System.String[]

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üniversiteleri, Türkiye Maarif Vakfı (TMV) Pakistan Direktörlüğünün düzenlediği fuarla tanıtıldı.

Pakistan'ın İslamabad, Lahor ve Karaçi kentlerinde düzenlenecek Türk Eğitim Fuarı'nın İslamabad ayağı bugün yapılan açılışla başladı.

TMV Sosyal Kültürel Faaliyet ve Rehberlik Daire Başkanı Hamza Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 350 bin yabancı öğrenci hedefi doğrultusunda Türk üniversitelerini Pakistan'da tanıttıklarını belirterek "Daha önce Tunus, Arnavutluk, Mali, Irak ve Sudan'da yaptığımız fuarlara 15 binin üzerinde öğrenci katılmıştı. Türk üniversiteleri kayıt koşulları, yurt imkanları ve diğer avantajlarıyla ilgi görüyor. Fuarlarımıza Avusturya, Almanya, Kazakistan ve Afganistan'da devam edeceğiz." diye konuştu.

Pakistan'ın üç şehrinde 10 gün sürecek fuara 10 binin üzerinde ziyaretçi beklediklerini söyleyen Özdemir, "Geçtiğimiz yıllarda yaptığımız fuarlarda 600'ün üzerinde öğrencinin Türkiye'yi tercih etmesini sağladık. Bunun yanında TMV okullarında okuyanların da Türk üniversitelerini seçmelerini sağlıyoruz. Örnek olarak Mali'de yaptığımız fuar o ülkede bu alanda yapılan ilk fuardı. Malili öğrenciler hep Batı ülkelerini tercih ederken Türkiye bu yıl birinci tercihleri oldu." ifadelerini kullandı.

Özdemir, halen Türkiye'de 172 bin yabancı öğrenci okuduğunu vurgulayarak "Fuarlarımızla bu sayının artmasını ümit ediyoruz. Gelen öğrencilere Türkiye'ye alışmaları için her türlü yardımı kurduğumuz kamplar ve rehberlik servislerimizle vereceğiz." dedi.

Türkiye ve KKTC'den özel ve devlet üniversitelerinin stantlar kurarak tanıtım yaptığı fuar şubat sonuna kadar Lahor, İslamabad ve Karaçi'de Pakistanlılarla buluşmaya devam edecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Pakistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 01:56 Kaynak: AA
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