Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı Girne'de Başladı

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ile Doğu Akdeniz Politika Derneği'nin (DAPD) düzenlediği "Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı" Girne'de başladı.

Türkiye İş Kadınları Derneği (TİKAD) ile Doğu Akdeniz Politika Derneği'nin (DAPD) düzenlediği "Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı" Girne'de başladı.



Türkiye ve KKTC Yatırım ve İş Birliği Konferansı Girne'de başladı. Turizm Kenti Girne Merit Royal Premium Otel'de düzenlenen konferansın açılış törenine KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın yanı sıra, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Ekonomi ve Enerji Bakanı Özdil Nami, milletvekilleri, TİKAD Başkanı Nilüfer Bulut, DAPD Başkanı Daryal Batıbay, iş dünyası ve turizm sektörü temsilcileri ile diğer davetliler katıldı.



"Gelişme tembelliğin reddinden geçer"



Konferansın açılış konuşmasını yapan Türkiye İş Kadınları Derneği Başkanı Nilüfer Bulut, ekonomik hayatta kadın erkek eşitliğine dikkati çekerek, bir ülkenin gelişebilmesinin kadın-erkek herkesin çok çalışmasından ve tembelliği reddetmesinden geçtiğini vurguladı. Konferansın verimli geçeceğine inancını belirten Bulut, KKTC'li yetkililerden Kıbrıs'a yapılacak yatırımlarda kadınlara ayrıcalık tanınmasını talep etti. Bulut, özel sektör ve yatırımlarda kadınların önünün açılmasını umduğunu ve dilediğini belirtti.



"Turizmde ciddi sıkıntılar var"



Doğu Akdeniz Politika Derneği Başkanı Daryal Batıbay da toplantının oturumları hakkında bilgi vererek, KKTC ekonomisinin var olması için Türkiye'nin iş birliği ve desteğine ihtiyacı olduğunu kaydetti.



Hem konu, hem zaman olarak bu toplantının yerinde bir girişim olduğuna işaret eden Batıbay, sabahki oturumda iş ve yatırım imkanlarının değerlendirileceğine, öğleden sonra da iki ana lokomotif sektör olan turizm ve yüksek öğrenimin ayrı oturumlarla ele alınacağını anlattı.



Batıbay, ülkenin can damarı olan turizmde son 15-20 yılda çok büyük yatırımlar olduğunu ancak, son yıllarda ciddi sıkıntılar yaşandığını, bunlardan en önemlisinin hava ulaşımı olduğunu aktardı. Batıbay, bu konunun ciddi olarak ele alınarak, sıkıntının giderilmesi gerektiğini vurguladı. Yükseköğrenimde öğrenci sayısının 100 bini aşmasına rağmen sorunlar olduğunu ifade eden Batıbay, toplantıların bu konuların ele alınıp, KKTC ekonomisindeki sorunların nasıl aşılabileceğinin somut verilerle ortaya koyulabileceğine inanç belirtti.



"Sorun varsa çözüm arayışı da bir şekilde sürecektir"



KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı Türkiye-KKTC konferansta yaptığı konuşmada, sadece Kıbrıslı Türk ve Rumlar için değil, Türkiye, Yunanistan ve bölge için de barış ve huzur ortamını, birlikte kalkınmayı getirecek bir vizyonla hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı. Cumhurbaşkanı Akıncı, "Bir yandan Kıbrıs sorunu devam ediyor ama hayat da durmuyor. Akıp giden zaman içerisinde Kıbrıs Türk halkının daha kaliteli bir yaşama ulaşma mücadelesinin de başarıya ulaşması gerekmektedir. Bu çerçevede KKTC'de uygun yatırımların gerçekleştirilmesine müsait bir ortamın oluşması da son derece önemlidir" dedi.



Kıbrıs'ta yıllardır iki paralel sürecin bir arada yaşandığına işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, bu bitmeyen sorunu geride bırakabilmek için 2004'te Annan Planı referandumunda ve 2017 yılında Crans-Montana Konferansı'nda önemli fırsatların ne yazık ki Rum tarafındaki olumsuz tutumlar nedeniyle sonuca ulaşamadığını kaydetti. "Sorun varsa çözüm arayışı da bir şekilde sürecektir. Biz haklarımızın bilinci ve onları koruma kararlılığı içerisinde, istikrarlı ve tutarlı duruşumuzu sürdürmek durumundayız" diyen Cumhurbaşkanı Akıncı, sadece Kıbrıslı Türk ve Rumlar için değil, Türkiye, Yunanistan ve bölge için de barış ve huzur ortamını, birlikte kalkınmayı getirecek bir vizyonla hareket etmeye devam edeceklerini vurguladı.



"Gençler arasında işsizlik oranı oldukça yüksek"



Gençlerimiz arasında işsizlik oranı da oldukça yüksek" diyen Akıncı, "Geçtiğimiz yıl Türk Lirası'nın önce kademeli olarak, Ağustos ayında ise sert bir şekilde değer kaybetmesi sonunda KKTC ekonomisinde ciddi bir belirsizlik ve kriz ortaya çıktı. Hizmet sektörü ağırlıklı bir ada ekonomisi olduğumuzdan döviz kurlarındaki dalgalanmamalardan ziyadesiyle etkilendik. İthal ettiğimiz girdilerimizin fiyatları, dolayısıyla maliyetlerimiz arttı. Ev ve araba kredileri döviz cinsinden olduğundan, çok sayıda yurttaşımız Türk Lirası'nın değer kaybetmesinden son derece olumsuz etkilendiler. 'Ekonomimizi döviz kurlarındaki dalgalanmalara karşı nasıl daha dayanaklı hale getirebiliriz?' 'Bu konuda Türkiye ve KKTC olarak nasıl bir iş birliği yapabiliriz?' 'Kadını ile erkeği ile tüm iş insanlarımız bu konuda neler yapabilirler?' 'Ne gibi öneriler getirebilirler?' Bunlar kuşkusuz çok güncel ve önemli konular" dedi.



Turizm sektörü



Turizm sektörü gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 8'i civarında olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Akıncı, 1977'de turistik konaklama tesislerinin sayısı sadece 25, yatak kapasitesiyse 2 bin 795 olduğunu, ancak 2018 Ekim ayı itibarıyla tesis sayısının 145'e, yatak kapasitesinin ise 25 bin 139'a çıktığını aktardı. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 5 yıldızlı otellerin tümüyle değilse de, daha çok casino turizmi üzerine yoğunlaşmış durumda olduğuna işaret ederek, yakın zamana kadar Güney Kıbrıs'ta casino bulunmamasının sektöre belli bir avantaj sağladığını belirtti.



Güney Kıbrıs'ta da kumarhanelerin hizmete girmeye başlamasıyla ortaya çıkan rekabet de dikkate alınarak, KKTC'nin mukayeseli üstünlüğü olabilecek konulara eğilmekte ciddi yarar olacağı düşüncesini dile getiren Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Sağlık, kongre ve genel anlamda özel ilgi turizminin bu yönde önemli kazanımlar getirebileceğine inanıyorum" dedi.



Konferansın ikinci kısmında ise KKTC Başbakan Tufan Erhürman, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit, Ekonomi, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da katılarak bir konuşma yapacak. - GİRNE

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