Türkiye ve Litvanya'dan 11 okul sıfır atık projesinde buluştu - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye ve Litvanya'dan 11 okul sıfır atık projesinde buluştu

07.05.2022 10:56
Türkiye ve Litvanya'dan 11 okul sıfır atık projesinde buluştu

Türkiye ve Litvanya'dan 11 okulun ortaklaşa yürüttüğü "Atma Dönüştür Yeniden Doğsun" isimli proje kapsamında öğrenciler, atık malzemelerden çeşitli ürünler tasarladı.

Türkiye ve Litvanya'dan 11 okulun ortaklaşa yürüttüğü "Atma Dönüştür Yeniden Doğsun" isimli proje kapsamında öğrenciler, atık malzemelerden çeşitli ürünler tasarladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan e-Twinning Platformu'nda bir araya gelen Ankara, Kayseri, Ordu, Kars, Kahramanmaraş, İstanbul ve Litvanya'dan 11 okul, "Atma Dönüştür Yeniden Doğsun" projesini hayata geçirdi.

Projeyle öğrencilerin, doğal kaynakları koruma ve tasarruf sağlamanın önemi ile hava ve çevrenin kirlenmesinin önlenmesi konularında farkındalık kazanmaları hedeflendi.

Atık malzemeleri robotlara, kalemliklere, kuş yemliklerine, duvar süslerine, saksılara, vazolara, mumluklara, oyuncaklara, çerçevelere, müzik aletlerine ve dekoratif ürünlere dönüştüren öğrenciler, bu ürünleri web araçlarıyla konuşturup geri dönüşümün önemine ilişkin mesajlar yayınladı.

Sıfır atık ile geri dönüşüm konusunda akrostiş çalışmasıyla yazdıkları sözleri besteleyerek şarkı haline de getiren çocuklar, proje süresince yaptıkları çalışmaları ve edindikleri tecrübeleri e-kitap haline getirdi.

"Yabancı dil becerilerinin gelişmesini hedefledik"

Projeye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mürüvet-Bekir Elmaağaçlı Ortaokulu İngilizce öğretmeni Aysel Sağlam, "Öğrencilerimizin eleştirel düşünme, girişimcilik, yaratıcılık ve yenilikçilik, iş birlikçi çalışma gibi becerileri kazanmalarının yanı sıra proje dilinin İngilizce olması sebebiyle yabancı dil becerilerinin gelişmesini ve web araçlarını kullanarak teknoloji okuryazarlıklarını artırmayı hedefledik." dedi.

Çalışmanın sonunda katılımcı öğretmen, öğrenci ve velilere değerlendirme anketi uygulandığını belirten Sağlam, şöyle devam etti:

"Gördük ki, yaptığımız bu projeyle hem kendimiz hem de yaygınlaştırma çalışmaları ile çevremizdeki insanlarda da farkındalık yaratma noktasında başarılı olmuşuz. Proje ekibi dışında okullarımızda diğer öğrencilerimizin ve hatta velilerinin de sürece aktif olarak dahil olduklarını, örneğin plastik pet şişelerin saksıya dönüştürüldüğü, çilek ekme ve eski lastiklere çiçek dikme etkinliğimize okulumuzdaki tüm öğrencilerin dönüştürdükleri plastik ürünlerle katıldıklarını, atıklarını ayrıştırma noktasında daha dikkatli davrandıklarını ya da aklında farklı bir projeyle bizimle iletişime geçtiklerini gözlemledik."

Projeyi Şehit Çağdaş Tamkoç Ortaokulu Rehber Öğretmeni Canan Girgin'le geliştirdiklerini söyleyen Sağlam, "Daha temiz, daha yaşanılabilir bir dünya için hepimiz geri dönüşüme katkı sağlamalıyız. Bunun, bir dünya vatandaşı olarak sorumluluğumuz olduğunu düşünüyorum." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Halk eğitimi merkezlerinde geri dönüşüm malzemesiyle 525 kütüphane kuruldu Halk eğitimi merkezlerinde geri dönüşüm malzemesiyle 525 kütüphane kuruldu

geri dönüşüm, Litvanya, Türkiye, Okul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ve Litvanya'dan 11 okul sıfır atık projesinde buluştu - Son Dakika


Son Dakika
10:54 Aynur Aydın'dan sınırları zorlayan itiraflar: Eski ve yeni sevgilimle tatile gitmek isterim
10:52 Küba'daki patlamada ölü sayısı 22'ye yükseldi! Küba Devlet Başkanı: Talihsiz bir kaza
10:50 Fabrikadan çıktığı haliyle koruduğu 93 model Doğan'a şaşırtan fiyat!
10:33 Yaşlı adamın şüpheli ölümü: İpe asılı bulundu
10:30 Hadise ve Mehmet Dinçerler balayına gitti, paylaşımları olay oldu!
10:28 Türkiye halkı ekonomiyle ilgili ümidini yitirdi: Krizi ne Erdoğan ne hükümet ne de muhalefet çözebilir!
10:15 Chelsea'nin yeni sahibi oldu!
10:14 Gelin evindeki kız istemede damatların ismi karıştı, salon kahkahayı patlattı
10:06 Ekrem İmamoğlu'ndan 'fotoğraf' tepkilerine yönelik tepki çeken açıklama: Vız gelir tırıs gider
09:20 Nagehan Alçılı Karadeniz gezisi sosyal medyanın gündeminden düşmüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 11:07:31. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye ve Litvanya'dan 11 okul sıfır atık projesinde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement