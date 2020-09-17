Türkiye ve Litvanya'dan ilişkilerin 90. yıl dönümünde ortak açıklama - Son Dakika

Türkiye ve Litvanya'dan ilişkilerin 90. yıl dönümünde ortak açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Türkiye ve Litvanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 90.

Türkiye ve Litvanya'dan ilişkilerin 90. yıl dönümünde ortak açıklama, System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Litvanya Dışişleri Bakanı Linas Linkevicius, Türkiye ve Litvanya arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 90. yıl dönümünde, "Türkiye ve Litvanya o zamandan beri birbirlerinin egemenliğine ve bağımsızlığına karşılıklı saygıya dayanan mükemmel ikili ilişkilere sahiptir." açıklamasında bulundu.

Çavuşoğlu ve Linkevicius,Türkiye ve Litvanya arasında Dostluk Antlaşması'nın imzalanmasının 90. yıl dönümü vesilesiyle ortak yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Milletlerimiz arasında var olan güçlü bağların temellerini atan bu tarihi antlaşma, aynı zamanda ülkelerimiz arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının temel hukuki belgesidir." ifadesine yer verildi.

"Dostluk Antlaşması"nın 17 Eylül 1930'da Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Hüseyin Ragıp (Baydur) ve Litvanya'nın Moskova Orta Elçisi Jurgis Baltrusaitis arasında imzalandığı anımsatılan açıklamada, antlaşmanın, bir sonraki yıl Türkiye Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk ve Litvanya Cumhurbaşkanı Antanas Smetona tarafından onaylandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Türkiye ve Litvanya o zamandan beri birbirlerinin egemenliğine ve bağımsızlığına karşılıklı saygıya dayanan mükemmel ikili ilişkilere sahiptir. Türkiye, bağımsız Litvanya'nın 1940 yılında Sovyetler Birliği tarafından işgalini ve ilhakını tanımamıştır." vurgusu yapıldı.

İki ülkenin, eğitimden ticarete çeşitli alanlarda ikili anlaşmalarla güçlü bir ilişki kurduğunun altı çizilen açıklamada, "Türkiye, Litvanya'nın NATO üyeliğini desteklemiş ve Litvanya da Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne katılım sürecini desteklemektedir ve iki ülke diğer uluslararası kuruluşlarda verimli bir iş birliğine sahiptir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ilişkilerin önemli bir döneme ulaşarak 90. yıl dönümünün kutlandığına işaret edilerek, "Ülkelerimizin ve halklarımızın yararına mümkün olabilecek her ortak ilgi alanında daha yakın iş birliği ve koordinasyon için kararlılıkla çaba göstermeye devam edeceğiz." mesajı verildi.

Mevlüt Çavuşoğlu, Litvanya, Moskova, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 09:33 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ve Litvanya'dan ilişkilerin 90. yıl dönümünde ortak açıklama - Son Dakika

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