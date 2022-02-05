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Türkiye ve Makedonya gümrük muhafaza ekipleri başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı - Son Dakika

Türkiye ve Makedonya gümrük muhafaza ekipleri başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı

05.02.2022 11:29

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Makedonya ile ortaklaşa yürüttükleri uluslararası operasyonda, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 105 kilogram kimyasal madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin Makedonya ile ortaklaşa yürüttükleri uluslararası operasyonda, uyuşturucu madde yapımında kullanılan 1 ton 105 kilogram kimyasal madde ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı.

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığından aldığı bilgiye göre, İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince istihbarat bilgi sistemleri üzerinden gerçekleştirilen risk analizi ve kontrollerde, Çin'den gönderilen ve Türkiye üzerinden transit olarak Kuzey Makedonya'ya ulaştırılmak istenilen bir kargo riskli bulundu.

Ekiplerin söz konusu kargodan aldıkları numune, Gümrükler Muhafaza Kriminal Laboratuvarında analiz edildi. Analizde, söz konusu kimyasal maddenin, beyan edildiğinin aksine uluslararası sözleşmeler kapsamında kontrole tabi olan, ulusal mevzuatta da Sağlık Bakanlığının kontrolüne tabi "P2P" maddesi olduğu tespit edildi.

Bu maddenin, amfetamin ve metamfetamin cinsi uyuşturucu madde yapımında kullanılan bir madde olduğu belirlendi.

Gümrük Muhafaza birimlerince Kuzey Makedonya makamlarıyla gerçekleştirilen temaslar neticesinde uluslararası ortak operasyon için düğmeye basıldı.

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Maddenin alıcılarının tespiti ve diğer uluslararası bağlantılarının ortaya çıkarılması amacıyla, Türk gümrük muhafaza teşkilatı, varış ülkesi Makedonya'nın gümrük ve emniyet teşkilatları ve iki ülkenin ilgili başsavcılıkları arasında yürütülen iş birliği çerçevesinde, Güneydoğu Avrupa Kanun Uygulama Merkezi tarafından koordine edilen bir uluslararası kontrollü teslimat uygulaması gerçekleştirildi.

Kargonun Üsküp'e ulaşmasını takiben gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Kuzey Makedonya İçişleri Bakanı Oliver Spasovski operasyona ilişkin olarak yaptığı açıklamada, uyuşturucuyla mücadele konusunda Türk makamlarıyla gerçekleştirilen iş birliğine vurgu yaptı. Spasovski, bu uyumlu çalışma neticesinde Üsküp'te, 50 milyon avro değerinde uyuşturucu üretiminde kullanılabilecek 1 tonu aşkın kimyasal maddenin ele geçirildiğini belirtti.

Türkiye ve Makedonya gümrük muhafaza ekipleri başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı
Türkiye ve Makedonya gümrük muhafaza ekipleri başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı
Türkiye ve Makedonya gümrük muhafaza ekipleri başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı

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İstanbul Havalimanı, Uyuşturucu, Makedonya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ve Makedonya gümrük muhafaza ekipleri başarılı bir uyuşturucu operasyonuna imza attı - Son Dakika


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