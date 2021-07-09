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Türkiye ve Malezya İş Birliği Ağı Güçleniyor - Son Dakika

Türkiye ve Malezya İş Birliği Ağı Güçleniyor

09.07.2021 11:07
Türkiye ve Malezya İş Birliği Ağı Güçleniyor, System.String[]

Malezya Plantasyon ve Emtialar Bakanı YB Datuk Dr. Mohd Khairuddin Bin Aman Razali ve beraberindeki heyet 8 Temmuz Perşembe günü İzmir Ticaret Borsası'nı ziyaret etti.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Meclis Başkanı Barış Kocagöz ve Borsa Yönetimi tarafından karşılanan heyette Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal, İstanbul Malezya Başkonsolosu Tengku Mohd Dzaraif Raja Abdul Kadir ve Konsolos Syarifah Nor Amirah Syed Shamsudin, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya ve İzmir Fransa Fahri Konsolosu ve İzmir Fahri Konsoloslar Birliği Başkanı Zeliha Toprak da yer aldı.

İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, Türkiye ve Malezya'nın yakın ilişkide olan iki dost ülke olduğuna değinerek; "2015 yılında yürürlüğe giren, ikili serbest ticaret anlaşması da ticari ilişkilerimizin artması için büyük bir fırsat yarattı. 2020 yılı itibariyle ticaret hacmimiz 2,3 milyar dolar. Bu ticaretin büyük bölümünü Malezya'nın Türkiye'ye olan ihracatı oluşturuyor. Borsamızın da faaliyet alanı olan tarım ve gıdadaki ticaret hacmimiz ise 600 milyon doların biraz üzerinde. Türkiye olarak bu alandaki ihracat miktarımız sadece 42 milyon dolar. Malezya'nın toplam 17 milyar dolar değerinde tarım ve gıda ürünleri ithalatı var. Türkiye'nin de bu alanda sizlere sunabileceği önemli ürünler var. Özellikle birçok borsa üyemizin faaliyet alanı olan kuru ve yaş meyveler, zeytinyağı, baharat ve işlenmiş gıda ürünleri işbirliği yapabileceğimiz alanlar" dedi.

Malezya Plantasyon ve Emtialar Bakanı YB Dato' Dr. Mohd Khairuddin Bin Aman Razali ise "İmzalayacağımız iş birliği protokolü Malezya ve Türkiye arasındaki ticari ve diplomatik ilişkilerde yeni olumlu gelişmelere işaret etmektedir. 1964'ten günümüze, iki ülke arasında modern ilişkilerin başlamasından bu yana, yıllar içerisinde daha güçlü bağlar geliştirildi. İmzalanan önemli anlaşmalardan, her iki ülke tarafından önemli görülen alanların ana hatlarını belirleyen Stratejik Çerçeve Anlaşması ve birlikte geliştirilen Serbest Ticaret Anlaşması ile her iki ülke de ilgili bölgesel pazardan stratejik kapılar olarak yararlanılabilecek; böylece ikili ticaret düzeyinde bir artışa katkıda bulunabilecektir. Bugün sizlerle bir arada olmaktan ve yeni işbirliğimize imza atmaktan büyük mutluluk duyuyoruz" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü ve Koordinatörü Zeynep Tansuğ Malezya Heyetine Borsa çalışmaları ve projelerine ilişkin bilgilendirici sunum gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında iki ülke arasında özellikle tarım ve gıda alanında ticaret hacmini ve iş birliğini geliştirmek amacıyla İzmir Borsa Akademi ve Malezya Plantasyon ve Emtialar Bakanlığına bağlı kurumlar arasında bilgi ve deneyim transferi sağlanması, karşılıklı uzman ekiplerin oluşturulması, burs imkanları geliştirilmesini kapsayan bir iş birliği protokolü imzalandı.

Protokolün imzalanmasının ardından Malezya Heyeti İzmir Ticaret Borsası Yönetimi eşliğinde Borsa işlem salonlarını gezerek seanslar hakkında bilgi aldı.

Ziyaret programının ardından heyet yemekte bir araya geldi. Malezya Büyükelçisi Sazali Bin Mustafa Kamal "Bugün imzalanan işbirliği protokolü önemli bir gelişme ancak ilişkilerimiz için yeni bir adım değil. Malezya ile Türkiye tarih boyunca yakın ilişki içinde olmuştur" dedi. T.C. Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Naciye Gökçen Kaya ise "Malezya, 2014 yılından beri Türkiye'nin stratejik ortağıdır. Her zaman dostane ilişkiler içerisinde olduk." diyerek, pandemiye rağmen %7 artan ticaret hacmimizde savunma sanayiinin önemli bir sektör olduğuna değindi ve imzalanan işbirliği protokolünün ilişkilerimizde yeni yollar açacağına inandığını belirtti.

Türkiye ve Malezya İş Birliği Ağı Güçleniyor

Malezya, Türkiye, Borsa, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türkiye ve Malezya İş Birliği Ağı Güçleniyor - Son Dakika


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