Türkiye ve Mısır 8 yıl sonra yeniden masada - Son Dakika

Türkiye ve Mısır 8 yıl sonra yeniden masada

05.05.2021 17:54

Türkiye ile Mısır arasında sıcak rüzgarlar esmeye devam ediyor. Geçtiğimiz ay Mısır ile ilişkilerin normalleşmesi için diplomatik adımlar atılmıştı. Bunun üzerine Kahire'ye giden Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet ile Mısırlı yetkilerle 8 yıl sonra ilk kez tarihi görüşmelere başladı.

Mısır Dışişleri Bakanlığı, Kahire'ye giden Türk heyeti ile Mısır tarafı arasındaki görüşmelerin başladığını açıkladı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal ve beraberindeki heyet, resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Önal, Mısırlı mevkidaşı Hamdi Sanad Loza ile heyetler arası görüşmede bir araya geldi.

Türkiye ile Mısır heyetler arası görüşmeye başladı

BAKANLIK'TAN DÜN AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Dün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önel ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirilecektir. Söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır."

Türkiye ile Mısır heyetler arası görüşmeye başladı

İLİŞKİLER NEDEN GERİLMİŞTİ?

2013 yılında Sisi komutasındaki Mısır Silahlı Kuvvetleri, darbe yapmış ve 1 yıl önce Cumhurbaşkanı seçilen Muhammed Mursi'yi koltuğundan düşürmüştü. Türkiye o tarihte demokrasiden yana tavır alıp Sisi darbesine sert tepkiler göstermişti. Bu tarihten itibaren iki ülke ilişkileri gerilmişti.

GEÇEN AY DİPLOMATİK TEMASLAR BAŞLADI

8 yıllık gergin sürecin ardından geçtiğimiz ay iki ülke tekrar diplomatik temaslara başlamış ve işbirliği için görüşmeler gerçekleştirmişti.

ÇAVUŞOĞLU: HER İKİ ÜLKEDE ÖN KOŞUL SUNMADI

Görüşmelere ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Herhangi bir ön koşul Mısırlılardan gelmedi. Bizden de herhangi bir ön koşul şu anda gitmedi. Ama yıllarca bağlar kopuk olunca bir günde hiç bir şey olmamış gibi hareket etmek de o kadar kolay olmuyor. Yavaş yavaş görüşerek, bir yol haritası belirleyerek ve o konularda adım atarak oluşuyor. Yıllardır ister istemez bu kadar kopukluk olunca bir güven eksikliği de oluyor. Bu normal, iki tarafta da olabilir. O nedenle belli bir strateji, yol haritası çerçevesinde görüşmeler oluyor, devam ediyor. Mısır ile hem istihbarat düzeyinde hem de dışişleri bakanlıkları düzeyinde temaslarımız var. Diplomatik düzeyde temaslarımız başladı." demişti.

Türkiye ve Mısır 8 yıl sonra yeniden masada

Sedat Önal, Türkiye, Kahire, Mısır, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Mısır 8 yıl sonra yeniden masada - Son Dakika Ekonomi


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