Türkiye ve Mısır arasında 8 yıl sonra ilk siyasi zirve 5-6 Mayıs Kahire'de - Son Dakika

Türkiye ve Mısır arasında 8 yıl sonra ilk siyasi zirve 5-6 Mayıs Kahire'de

05.05.2021 11:28

Türkiye Dışişleri Bakanlığı heyeti yaklaşık 8 sene sonra ilk kez Mısırlı mevkidaşlarıyla 5-6 Mayıs tarihlerinde Kahire'de görüşme gerçekleştirecek. Kritik görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak.

Dışişleri Bakanlığı heyeti yaklaşık 8 sene sonra ilk kez Mısırlı mevkidaşlarıyla 5-6 Mayıs tarihlerinde Kahire'de görüşme gerçekleştirecek. Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal , Mısır ile normalleşme süreci kapsamında yarın Mısırlı mevkidaşı ile görüşecek.

"ATILMASI GEREKEN ADIMLAR ÜZERİNDE DURULACAK"

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önel ile Mısır Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Hamdi Sanad Loza'nın başkanlıklarında 5-6 Mayıs 2021 tarihlerinde Kahire'de gerçekleştirilecektir. Söz konusu istikşafi görüşmelerde, iki ülke arasındaki ilişkilerin ikili ve bölgesel bağlamda normalleşmesine yönelik atılması gereken adımlar üzerinde durulacaktır."

Türkiye ile Mısır arasında siyasi istişareler, 5-6 Mayıs'ta Kahire'de gerçekleşecek

BAKAN ÇAVUŞOĞLU, 15 NİSAN'DA SİNYALİ VERMİŞTİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 15 Nisan'da katıldığı canlı yayında, Türkiye ve Mısır arasında önce istihbaratlar arasında açılan kanalın dışişleri bakanlıkları aracılığıyla devam etmesi konusunda mutabık olunduğunu ifade etmişti.

"BAZEN KIRGINLIKLAR OLUR"

Siyaset ve diplomaside bazen kırgınlıklar olabileceğini ancak ortak niyet konulduktan sonra ilişkilerin daha kolay ilerleyeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Mısır Türkiye'den bir heyeti davet etti. Mayıs başında bir heyet Mısır'a gidecek." diye konuşmuştu. Çavuşoğlu, heyetin bakan yardımcıları düzeyinde olacağını, daha sonra kendisinin Mısırlı mevkidaşıyla görüşebileceğini belirtmişti.

2013'TEN BU YANA YALNIZCA KISA SÜRELİ GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkiler 2013'ten bu yana karşılıklı olarak maslahatgüzar düzeyinde sürdürülüyor. Bu süreçte iki ülke dışişleri bakanları arasında çeşitli vesilelerle kısa görüşmeler gerçekleştirilirken, Mısır'ın Ankara Büyükelçiliğiyle İstanbul Başkonsolosluğu ve Türkiye'nin Kahire Büyükelçiliğiyle İskenderiye Başkonsolosluğu faaliyetlerine devam ediyor.

Türkiye ve Mısır arasında 8 yıl sonra ilk siyasi zirve 5-6 Mayıs Kahire'de

Türkiye, Kahire, Mısır, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Güncel Türkiye ve Mısır arasında 8 yıl sonra ilk siyasi zirve 5-6 Mayıs Kahire'de - Son Dakika


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