Türkiye ve Moldova arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni - Son Dakika

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Türkiye ve Moldova arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni
6 saat önce
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni ANKARA – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 08:04 Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni ANKARA – Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Moldova Cumhuriyeti Hükümeti arasında müzakere edilen anlaşmaların imza töreni yapıldı.
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