Türkiye ve Osmanlı tarihinde eşcinsellik var mı? İşte yanıtı...

Teyit.org'un haberine göre;& ;& ;Türkiye ve Osmanlı tarihinde eşcinselliğin var olup olmadığı konusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin "Bizim geçmişimizde LGBTİ+ gibi şeyler var mı? Var da biz mi bilmiyoruz? Bunlar Batı'da olan şeyler" demesinin ardından yeniden alevlendi.

DÜZENLEMELERE RASTLAMAK MÜMKÜN

Konuyla ilgili Osmanlı Devleti'nin görece erken dönemlerinde bazı düzenlemelere rastlamak mümkün. Örneğin 1526 yılında yayınlanan Bozok Sancağı Kanunnamesi'nde eşcinselliğin yasal görülmediğine dair ifadelere rastlanıyor.& ;& ;

Benzer şekilde 1520 ila 1566 yıllarında hüküm süren Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırlanan Kanuni Kanunnamesi'nde de şöyle bir madde görmek mümkün.& ;& ;





Tarihsel kaynaklar, Osmanlı Devleti'nde eşcinselliğin uzunca bir süre suç addedildiğini gösteriyor. Yıl 1858'i gösterdiğinde Osmanlı Devleti'nin gündeminde Tanzimat reformları vardı. Bu kapsamda 9 Ağustos 1858'de yürürlüğe konan Ceza Kanunname-i Hümayunu 1810 tarihli Fransız Ceza Kanunu'nu esas alıyordu.& ;





1858'DE EŞCİNSELLİK SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILDI

Osmanlı topraklarına çeviri yoluyla giren bu yasalarda eşcinsel ilişkileri suç addeden Sodomi yasalarından herhangi bir emare bulunmuyor. Üstelik bu da olağan. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde 1858 yılına eşcinselliğin suç olmaktan çıkarıldığı çıkarımına ulaşabiliyoruz.& ;

GÜNÜMÜZDE BÖYLE BİR DÜZENLEME BULUNMUYOR

Eşcinsel ilişkilerin yasa dışı addedileceğine ilişkin bir yasal düzenlemeye, Cumhuriyet döneminde de rastlanmıyor. Günümüzde de böyle bir düzenleme bulunmuyor.

EŞCİNSELLİK NEDİR?





Cinsel yönelim kişinin hangi cinsiyete yönelik cinsel ve duygusal çekim duyduğuyla ilgili bir özelliktir. Eşcinsellik (homoseksüellik) bu çekimin kişinin kendi cinsiyetinden kişilere yönelik olmasıdır.

Örneğin, bir erkeğin cinsel olarak diğer erkeklere ilgi duyması, onlarla birlikte olmayı arzulaması, cinsel fantezilerinin bununla ilgili olması, bu yönde cinsel birliktelikler kurması, erkekleri sevip aşık olması, duygusal birlikteliklerini erkeklerle yaşaması eşcinsel olduğu anlamına gelir.

Benzer ilgi ve çekim karşı cinsle ilgili olduğunda buna heteroseksüellik, her iki cinse yönelik olduğundaysa biseksüellik denir.

Ancak kişinin kendisini eşcinsel olarak tanımlaması için bunların hepsinin mevcut olması gerekli değildir. Nasıl ki bir heteroseksüelin, heteroseksüel olması için cinsel duygusal birliktelik deneyimi olması gerekmez, eşcinsellik için de aynısı geçerlidir.

Bunun yanı sıra, bu özellikler insan yaşamı boyunca çeşitlilik gösterebilir, örneğin hayatı boyunca kadınlara ilgi duymuş olan bir heteroseksüel erkek, başka bir erkekle ilgili cinsel fanteziler kurabilir, cinsel paylaşımı olabilir. Bu kişinin cinsel yöneliminin değiştiği anlamına gelmez.

Tekil cinsel eylemler cinsel yönelimi belirlemez. Yani eşcinsellik ya da heteroseksüellik kısa bir süreçte görülen özelliklere göre değil, genel ilgi ve davranışa göre tanımlanır.& ;



