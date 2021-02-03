Türkiye ve Osmanlı tarihinde eşcinsellik var mı? İşte yanıtı... - Son Dakika

Türkiye ve Osmanlı tarihinde eşcinsellik var mı? İşte yanıtı...

03.02.2021 15:46
Türkiye ve Osmanlı tarihinde eşcinsellik var mı? İşte yanıtı..., System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu topraklarda LGBTİ diye bir şey var mıydı? Avrupa'da olabilir.Bu cereyan Avrupa'dan, ABD'den Türkiye'ye pazarlanmaya çalışılan bir cereyandır" dedi. Soylu'nun bu açıklamasından sonra "Türkiye ve Osmanlı tarihinde eşcinsellik var mıydı?" sorusu gündeme geldi. İşte merak edilen o sorunun cevabı...

Teyit.org'un haberine göre;& ;& ;Türkiye ve Osmanlı tarihinde eşcinselliğin var olup olmadığı konusu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Boğaziçi Üniversitesi'ndeki protestolara ilişkin "Bizim geçmişimizde LGBTİ+ gibi şeyler var mı? Var da biz mi bilmiyoruz? Bunlar Batı'da olan şeyler" demesinin ardından yeniden alevlendi.

DÜZENLEMELERE RASTLAMAK MÜMKÜN

Konuyla ilgili Osmanlı Devleti'nin görece erken dönemlerinde bazı düzenlemelere rastlamak mümkün. Örneğin 1526 yılında yayınlanan Bozok Sancağı Kanunnamesi'nde eşcinselliğin yasal görülmediğine dair ifadelere rastlanıyor.& ;& ;

Benzer şekilde 1520 ila 1566 yıllarında hüküm süren Kanuni Sultan Süleyman döneminde hazırlanan Kanuni Kanunnamesi'nde de şöyle bir madde görmek mümkün.& ;& ;

Tarihsel kaynaklar, Osmanlı Devleti'nde eşcinselliğin uzunca bir süre suç addedildiğini gösteriyor. Yıl 1858'i gösterdiğinde Osmanlı Devleti'nin gündeminde Tanzimat reformları vardı. Bu kapsamda 9 Ağustos 1858'de yürürlüğe konan Ceza Kanunname-i Hümayunu 1810 tarihli Fransız Ceza Kanunu'nu esas alıyordu.& ;

1858'DE EŞCİNSELLİK SUÇ OLMAKTAN ÇIKARILDI

Osmanlı topraklarına çeviri yoluyla giren bu yasalarda eşcinsel ilişkileri suç addeden Sodomi yasalarından herhangi bir emare bulunmuyor. Üstelik bu da olağan. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nde 1858 yılına eşcinselliğin suç olmaktan çıkarıldığı çıkarımına ulaşabiliyoruz.& ;

GÜNÜMÜZDE BÖYLE BİR DÜZENLEME BULUNMUYOR

Eşcinsel ilişkilerin yasa dışı addedileceğine ilişkin bir yasal düzenlemeye, Cumhuriyet döneminde de rastlanmıyor. Günümüzde de böyle bir düzenleme bulunmuyor.

EŞCİNSELLİK NEDİR?

Cinsel yönelim kişinin hangi cinsiyete yönelik cinsel ve duygusal çekim duyduğuyla ilgili bir özelliktir. Eşcinsellik (homoseksüellik) bu çekimin kişinin kendi cinsiyetinden kişilere yönelik olmasıdır.

Örneğin, bir erkeğin cinsel olarak diğer erkeklere ilgi duyması, onlarla birlikte olmayı arzulaması, cinsel fantezilerinin bununla ilgili olması, bu yönde cinsel birliktelikler kurması, erkekleri sevip aşık olması, duygusal birlikteliklerini erkeklerle yaşaması eşcinsel olduğu anlamına gelir.

Benzer ilgi ve çekim karşı cinsle ilgili olduğunda buna heteroseksüellik, her iki cinse yönelik olduğundaysa biseksüellik denir.

Ancak kişinin kendisini eşcinsel olarak tanımlaması için bunların hepsinin mevcut olması gerekli değildir. Nasıl ki bir heteroseksüelin, heteroseksüel olması için cinsel duygusal birliktelik deneyimi olması gerekmez, eşcinsellik için de aynısı geçerlidir.

Bunun yanı sıra, bu özellikler insan yaşamı boyunca çeşitlilik gösterebilir, örneğin hayatı boyunca kadınlara ilgi duymuş olan bir heteroseksüel erkek, başka bir erkekle ilgili cinsel fanteziler kurabilir, cinsel paylaşımı olabilir. Bu kişinin cinsel yöneliminin değiştiği anlamına gelmez.

Tekil cinsel eylemler cinsel yönelimi belirlemez. Yani eşcinsellik ya da heteroseksüellik kısa bir süreçte görülen özelliklere göre değil, genel ilgi ve davranışa göre tanımlanır.& ;

Türkiye ve Osmanlı tarihinde eşcinsellik var mı? İşte yanıtı...

Süleyman Soylu, Eşcinsellik, Türkiye, Osmanlı, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Türkiye ve Osmanlı tarihinde eşcinsellik var mı? İşte yanıtı... - Son Dakika Magazin


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! MHP lideri Devlet Bahçeli: Boğaziçi Üniversitesi'nde Türkiye'nin sinir uçlarıyla oynanıyor Nihal ve Bahar Candan kardeşlerin kuzeni, askerde canına kıydı İhanete uğradığını öğrenen kadın, sevgilisinin cinsel organını kesip yemek yaptı Kafasına sıktığı Arzu'nun cansız bedenini yanına oturtup 90 kilometre yol almış Yanlışlıkla banka hesabına yatırılan parayı harcayan vatandaş bedelini çok ağır ödedi Göbekli halleriyle çok konuşulan Rıza Kocaoğlu, su diyetiyle 15 günde 9 kilo verdi Gümüşhane Belediyesi'nin paylaşımına tepki yağdı! İzmir'deki seli siyasi ranta çevirdiler İnternetten konteyner ev almak isteyen mobilyacı 12 bin lira dolandırıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu'ndan "PTT ucuz ayçiçek yağı satacak" iddiasına yanıt: Böyle bir görevi yok         
15:45
İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı İneğin midesindeki metan gazı yakıldı, görüntüsü şaşırttı         
15:13
Bakan Koca'dan korkutan mutant virüs açıklaması: Sayı açıklanandan daha fazla, artmaya da devam edecek gibi Bakan Koca'dan korkutan mutant virüs açıklaması: Sayı açıklanandan daha fazla, artmaya da devam edecek gibi         
14:31
Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu? Erdoğan, salondaki sönük havayı görünce rahatsız oldu: Burada müzik yok mu?         
14:28
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi eylemcilerine çok sert sözler: Öğrenci misiniz rektör odasını basan terörist misiniz? Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi eylemcilerine çok sert sözler: Öğrenci misiniz rektör odasını basan terörist misiniz?         
14:12
Taşlı, tüfekli, bıçaklı, sopalı kavgaya gözaltına alınan kadının dil çıkarması damga vurdu Taşlı, tüfekli, bıçaklı, sopalı kavgaya gözaltına alınan kadının dil çıkarması damga vurdu         
13:56
Erol Bulut'un derbideki zafer planının merkezinde Mesut Özil olacak Erol Bulut'un derbideki zafer planının merkezinde Mesut Özil olacak         
13:26
Yeniden evlenecek olan Burak Yılmaz ve İstem Atilla'nın üçüncü bebeği dünyaya gelecek Yeniden evlenecek olan Burak Yılmaz ve İstem Atilla'nın üçüncü bebeği dünyaya gelecek         
12:43
Çin'de çocuklara yönelik Çin'de çocuklara yönelik "daha erkeksi eğitim uygulamaları" tepkiyle karşılandı         
11:51
Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş Eski bir mobilya parçasının içinden çıktı, yazanlar şok etti! Küçük kız geleceği bilmiş         
11:27
Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül'den yürek burkan açıklama: İki adım atınca yoruluyorum Geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulan Neslihan Atagül'den yürek burkan açıklama: İki adım atınca yoruluyorum         
10:33
Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu Öğretmenle müdür yardımcısının yasak aşkı iki kişinin sonu oldu         
09:58
Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik Kadıköy'deki protesto gösterilerinde Barış Atay ile polis ekipleri arasında gerginlik         
09:58
Eksi 50 derece havada bile donmayan Balıklı Göl, görenleri şaşkına çeviriyor Eksi 50 derece havada bile donmayan Balıklı Göl, görenleri şaşkına çeviriyor         
09:47
Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin Apartta kendisini asan Merve'nin son mesajı ortaya çıktı: Beni affedin         
09:45
İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar İşkenceden kurtarılan genç kız çıldırdığı noktayı anlattı: Beni 3 Arap adama götürüp fuhşa zorladılar         
09:23
ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu ABD'li model Kate Upton, iç çamaşırlı pozlarıyla sosyal medyada olay oldu         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.02.2021 15:55:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye ve Osmanlı tarihinde eşcinsellik var mı? İşte yanıtı... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei