Türkiye ve Özbekistan gümrük alanındaki iş birliğini geliştirmek istiyor - Son Dakika

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin Özbekistan'a gümrük alanında her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu belirterek, "Ticaret Bakanlığı olarak gümrük alanında her türlü iş birliğine ve mevzuat paylaşımına açığız." dedi.

Pekcan, Özbekistan temasları kapsamında Özbekistan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Murodjon Azimov ile bir araya geldi. Görüşmede, taraflar arasındaki iş birliği konuları ele alındı.

Pekcan, görüşmede yaptığı açıklamada, iki ülke cumhurbaşkanı arasında dostluk ve kardeşlik ilişkilerindeki enerji ve sinerjinin tüm alanlara yansıdığını ifade ederek, Türkiye'de devlet tecrübesi olan danışmanların Özbekistan hükümetinde çeşitli alanlarda görev yaptığını söyledi.

İhtiyaç duyulması halinde diğer alanlarda da bu desteği vermeye devam edeceklerini aktaran Pekcan, Ticaret Bakanlığı olarak gümrük alanında her türlü iş birliğine ve mevzuat paylaşımına açık olduklarını kaydetti.

Pekcan, "Ülkelerimiz arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin ekonomik ve ticari ilişkilere de yansıması son derece önemli. Biz bu ticaretin şu anda olduğu gibi, bundan sonra da dengeli bir şekilde devam etmesini, dengeli bir şekilde artırılmasını hedefliyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde yönlendiriyoruz." ifadelerini kullandı.

"Orta koridoru kullanmakla aşağı yukarı 5 günlük bir zaman kazanacağız"

Ruhsar Pekcan, ticaretin en kolay ve en güvenli yapıldığı ülkeler arasında yer alabilmek için gümrük süreçlerini kolaylaştırma, hızlandırma ve gümrük alanında iş birliği yapmayı son derece önemli bulduklarını, bu çerçevede 2019'da Taşkent'te yapılan ortak gümrük komitesi toplantısının ikincisini en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştirmeyi arzu ettiklerini söyledi.

Özellikle Süveyş Kanalı'nın kapanmasıyla beraber orta koridorun öneminin bir kez daha ortaya çıktığını aktaran Pekcan, şunları kaydetti:

"Bölge ülkeleriyle iş birliği halinde orta koridoru lojistik olarak stratejik bir konuma getirmekle tercih edilir duruma getirmek zorundayız. Bunun için tarifelerin düşürülmesi, geçiş kotalarının hazırlanması, ücretlerin kaldırılması ve gümrük süreçlerinin hızlandırılması önemli. Şu anda orta koridor, kuzey koridora göre 5 bin kilometre daha kısa olmasına rağmen bütün bu sıkıntılardan dolayı kuzey koridor tercih ediliyor. Biz orta koridoru kullanmakla aşağı yukarı 5 günlük bir zaman kazanacağız."

"Gümrük personeli eğitimi ve gümrük işlemlerinde Türkiye çok büyük bir tecrübeye sahip"

Özbekistan Devlet Gümrük Komitesi Başkanı Murodjon Azimov da Türkiye ile gümrük alanındaki iş birliğini daha da geliştirmek istediklerini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gümrük işlemleri ve laboratuvarları, gümrüklerin teknik donanımı ve dijitalleştirilmesi, bilişim teknolojilerin uygulanması konularında Türkiye'nin deneyimlerini inceledik ve istifade ediyoruz. Risk yönetimi konusunda birçok ülke bilgi vermiyor. Ancak Türkiye, bu konuda her türlü bilgi ve yardımı sağladı. Bundan dolayı Türkiye yönetimine teşekkür ederiz.

Gümrük personeli eğitimi ve gümrük işlemleri konusunda Türkiye çok büyük bir tecrübeye sahip. Bunu tüm dünya biliyor. Bizim için İstanbul Havalimanı'na gelen-giden yolculara gümrük hizmetleri verilmesi ve havaalanındaki gümrük işlemlerini öğrenmek çok önemli. Bu konuda Türkiye'nin tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz."

İki ülke gümrük kurumlarının ortak gümrük komitesi ilk toplantısının 2019'da Taşkent'te yapıldığını bildiren Azimov, bu toplantının ikincisini en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştirerek iki ülke gümrük kurumları arasındaki ilişkileri daha da geliştirmek istediklerini söyledi.

Görüşmenin ardından Pekcan ile Azimov tarafından Türkiye-Özbekistan dış ticaret istatistiklerinin paylaşılması amacıyla "Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile Özbekistan Cumhuriyeti Devlet Gümrük Komitesi arasında dış ticaret istatistik metodoloji ve bilgi iş birliğine ilişkin protokol" imzalandı.

Pekcan'a, Özbekistan ziyaretinde Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Erdal Eren ve Helal Akreditasyon Kurumu Başkanı Zafer Soylu eşlik ediyor.