Türkiye ve Pakistan arasında dizi ve filmler için dikkat çeken işbirliği - Son Dakika

Türkiye ve Pakistan arasında dizi ve filmler için dikkat çeken işbirliği

Yerli yapımların başarısı her geçen gün artıyor, yurt dışında Türk dizilerine olan talep büyüyor.

Türkiye ve Pakistan arasında dizi ve filmler için dikkat çeken işbirliği, System.String[]

Yerli yapımların başarısı her geçen gün artıyor, yurt dışında Türk dizilerine olan talep büyüyor. Mayıs ayında Pakistan'da yayına alınan Diriliş Ertuğrul ilk ayında 450 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Pakistan'ın Türk yapımlarına olan ilgisi artarken Pakistanlı medya şirketleri yeni dizileri ülkelerine taşımak ve ünlü oyuncuları ülkelerine davet etmek için Türk şirketlerle işbirliği adımları atmaya başladı.


Türkiye'nin dizi ve film sektöründeki başarılı yapımları, ülke sınırlarını aşmaya devam ediyor. Yurt dışında Türk dizilerine talep artarken, son dönemde yerli yapımların Pakistan'daki popülerliği dikkat çekiyor. Özellikle Diriliş Ertuğrul dizisinin Pakistan'da ses getirmesinin ardından Türk yapımlarına karşı oluşan heyecanın geliştirilmesi amacıyla yeni bir adım atıldı. Dizinin Pakistan'daki başarısında pay sahibi olan Türkiye'deki en büyük Pakistanlı şirket Imtiaz Holding'in iştiraki Sophisto Global Medya ile birçok ünlü yıldıza ev sahipliği yapan Hasan Güngör Ajans arasında bir iş birliğine imza atıldı. İş birliğiyle Türkiye ve Pakistan'ın yeteneklerini, kültürünü ve tarihini; film, drama, sanat ve müzik yoluyla dünyaya tanıtılmasını hedefleniyor.


"Türk dizilerini Pakistan'a ve dünyaya ihraç etmeye devam edeceğiz"


Başlattıkları işbirliğiyle sadece Pakistanlı ve Türk yapımcı ve aktörlerin değil, her iki pazarın markaları arasında da yeni ilişkiler geliştirilmesini amaçladıklarını belirten İmtiaz Holding CEO'su Omar İmtiaz, "Sanat, ortak değerlerin ve kültür miraslarının paylaşılmasında en etkili yol. Türkiye, ekonomiden turizme, siyasetten topluma pek çok alanda bir köprü kurmak için sanatın gücünden yaralanmayı başarmış bir ülke. Bizler de özellikle Diriliş Ertuğrul dizisiyle Pakistan'da tanık olduğumuz bu potansiyeli daha da ileri taşımak ve geliştireceğimiz ilişkilerle hem Türkiye'nin hem de Pakistan'ın yeteneklerini birleştirerek yapımların ve oyuncuların öne çıkması için çalışacağız. Bu kapsamda sektörün önde gelen oyuncularıyla bir araya gelerek Pakistan dizilerini Türkiye'ye çekmeye, Türk dizilerini Pakistan'a ihraç etmeye devam edecek, bu sayede her iki ülkede de kültür turizminin gelişmesine katkı sağlayacağız." dedi.


Pakistan'da haftada 3 bölüm Türk dizisi yayınlanıyor


Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu konu alan Diriliş Ertuğrul Türkiye'nin son dönemde yurt dışında en çok ses getiren yerli dizisi oldu. Son olarak mayıs ayında Pakistan'ın devlet televizyonu PTV'de yayınlanmaya başlanan dizi Urduca dublajla biri yeni bölüm, diğer ikisi ise tekrar olmak üzere haftada üç kere izleyiciyle buluşuyor. Kanal diziyi yayınladığı ilk ay 450 milyon izlenmeyi aştı. Dizinin popülerliğine dair yapılan araştırmalarda ise Pakistan, Türkiye'yi geride bıraktı.


"Türk yetenekler hak ettikleri değeri görecek"


İşbirliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hasan Güngör ise "Son dönemde imza attığımız projelerle Türk yapımlarının ve oyuncularının özellikle Pakistan halkının desteğini ve takdiri kazandıklarını net olarak gördük. Cast ajanslığını üstlendiğimiz Diriliş Ertuğrul dizisinin yaklaşık yarım milyar izlenmeye ulaşması ve Pakistan'da Türkiye'deki popülerliğini aşması, büyük bir tarihi paylaşan bu iki ulusun güçlerini birleştirmesi gerektiğini gösterdi. Öte yandan, Türkiye'de inanılmaz yeteneklere sahibiz ve bu yetenekleri yurt dışına taşıyarak hak ettikleri değeri görmelerini istiyoruz. Bu kapsamda imza attığımız iş birliği ile hem Türkiye'nin hem de Pakistan'ın dizi ve film sektöründeki başarısını güçlenmeyi ve sanatlarını dünyaya duyurmalarını amaçlıyoruz." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Diriliş Ertuğrul, Pakistan, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 11:00 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ve Pakistan arasında dizi ve filmler için dikkat çeken işbirliği - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Bankalar, 1 Temmuz'dan itibaren hesap özeti ve ekstreleri mail yoluyla gönderemeyecek Balkona kurdukları güneş paneli sayesinde 7 yıldır elektrik faturası ödemiyorlar İmamoğlu'yla taksicilerin düellosunda taksicilerden iddialı çıkış: Siyasetin kaderini değiştiririz Yargıtay, ayıplı sıfır otomobilin yenisiyle değiştirilmesine karar verdi Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor Son Dakika: Diyanet, kurban vekalet ücretlerini belirledi Maaşlarına haciz gelen emekliler, icra müdürlüğüne başvurarak haczi kaldırabilir Son dakika: Bursalı selzedelerin zararının karşılanması için 1 milyon liralık kaynak ayrıldı Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 385,3 liradan işlem görüyor Türk web hosting şirketi Natro, Danimarkalılara satıldı Kurbanlık deve fiyatı, 12 bin liradan başlıyor Haziran enflasyonu yüzde 0,50 gelirse en düşük emekli maaşı 2000 öncesi SSK'lılarda 2.219 TL'ye yükselecek AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı
Anne her cinste anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü Anne her cinste anne! Yumurtadan çıkmamış yavruları öldürülen kuğu üzüntüden öldü         
17:16
Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti Koyun sürüsüne saldıran tilkiyi çoban köpekleri telef etti         
17:04
Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin Dolandırıcılardan e-imza tuzağı! Sakın bu oyuna gelmeyin         
16:54
20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti 20 yıllık esnaf, iş yerinin önündeki çardakta intihar etti         
16:53
Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü Yeni kız arkadaşına sevgisini ispatlamak için eski sevgilisini öldürdü         
16:40
Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş Bursa'daki selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası, 4 yıl önce de bir oğlunu toprağa vermiş         
16:39
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi         
16:34
Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı Sisi'nin tehdidi sonrası ABD'den ilk açıklama: Tüm taraflar ateşkese bağlı kalmalı         
16:33
Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü, akrabalarını ağır yaraladı         
16:22
G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı G.Saray - G.Antep maçında gözden kaçan pozisyon: Günay Güvenç'in de 6 saniye kuralını ihlal ettiği ortaya çıktı         
16:17
Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti Yarış pilotu, cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını çalarak satan hacker'lara küfretti         
16:17
Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı Dev yayın balığı kilosu 40 liradan kapış kapış satıldı         
15:59
Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı Çaresiz babanın feryadı yürek dağladı: Kızım 'baba korkuyorum bizi kurtarın' diye yalvardı         
15:57
Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı Parkta sıcaktan bunalıp bluzunu çıkaran Serel Yereli, göğüs dekolteli pozlarını paylaştı         
15:56
Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi Gaziantep maçında sakatlanan Falcao'nun sağ arka adalesinde zorlanma tespit edildi         
15:47
Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek Dünya Sağlık Örgütü koronavirüsle ilgili bu açıklamayı ilk kez yaptı: Etkisi onlarca yıl sürecek         
15:44
Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı Gençlerin kayalıklarda bulup içinde para olabileceğini düşündüğü valizden ceset parçaları çıktı         
15:30
Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu Yıllar sonra aynı pozu veren Gülşen Bubikoğlu, güzelliğiyle meydan okudu         
15:25
Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi Yasa değişikliğine tepki gösteren baro başkanlarına polis müdahalesi         
15:20
AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı AB ve Japonya havacılık anlaşması imzaladı         
15:19
Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor Dünyanın en ilginç konaklama hizmeti! Duvarı olmayan otele talep yağıyor         
15:17
Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor Türkiye'nin en büyük dönme dolabı yasakların kalkmasını bekliyor         
15:14
AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı AKOM'dan İstanbul için önümüzdeki 2 gün boyunca sağanak yağış uyarısı         
15:14
Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak Şampiyonluğu zora sokan Galatasaray'da yaşanacak gelir kaybı 32 milyon euroyu bulacak         
15:10
Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz Yunan milletvekilinden çarpıcı itiraf: Türkiye'den korkuyoruz         
15:10
Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin Yunanistan'dan sonra Güney Kıbrıs da Doğu Akdeniz'deki çalışmalarımız karşısında çaresiz: Türkiye'yi engelleyin         
15:04
Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar Talihsiz kadını arabaya bağlayıp acımasızca kırbaçladılar         
15:03
100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edip hastaneye koştu 100 kişilik fabrikada 4 kişide korona çıktı! İşçiler fabrikanın kararına isyan edip hastaneye koştu         
14:52
Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti Şaka yapan Maraş dondurmacısını polise şikayet etti         
14:48
Edirne Keşan'da Edirne Keşan'da "Selfie yapan kadın" heykelinin elindeki telefon çalındı         
14:46
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2020 17:26:41. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye ve Pakistan arasında dizi ve filmler için dikkat çeken işbirliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei