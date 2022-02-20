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Türkiye ve Pakistan'dan din hizmeti ve eğitimi alanında iş birliği görüşmesi - Son Dakika

Türkiye ve Pakistan'dan din hizmeti ve eğitimi alanında iş birliği görüşmesi

20.02.2022 14:53
Türkiye ve Pakistan'dan din hizmeti ve eğitimi alanında iş birliği görüşmesi

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Nurul Hak Kadri ile Türkiye-Pakistan arasında din hizmeti ve eğitimi alanında iş birliğini görüştü.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'da bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din Hizmetleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Nurul Hak Kadri ile Türkiye-Pakistan arasında din hizmeti ve eğitimi alanında iş birliğini görüştü.

Başkent İslamabad'da Din Hizmetleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanlığında Türkiye ile Pakistan arasında heyetler arası görüşme gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, burada yaptığı açıklamada, iki güçlü ülke arasında din hizmeti ve eğitimi alanında yapılacak iş birliğinin önemine değindi.

Doğru ve sahih dini bilgi ile din eğitiminin verilmesi, etkili din hizmetinin sunulması için iki ülkenin yapacağı iş birliğinin Türkiye ve Pakistan açısından önemli faydalar doğuracağına işaret eden Erbaş, bunun diğer İslam ülkeleri açısından da önemli bir örnek olacağını söyledi.

Erbaş, yanlış din anlayışı yüzünden ortaya çıkmış yanlış uygulamaların İslam ülkeleri için oluşturduğu tehlikeye dikkati çekerek "Biz Türkiye olarak bunun farkındayız. Hem imam hatip liseleri hem ilahiyat fakülteleri hem de Diyanet İşleri Başkanlığımızın 100 yıla yakın birikimi ile yanlış din anlayışına ve uygulamalarına fırsat vermeyecek şekilde önemli bir çalışmanın içerisindeyiz." dedi.

Türkiye'deki camilerin Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı olduğunu belirten Erbaş, "Başkanlığımıza bağlı olmayan cami veya mescit yoktur. Türkiye'deki bütün Kur'an kursları Başkanlığımıza bağlıdır." ifadesini kullandı.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan tüm imam hatiplerin, vaizlerin ve müftülerin devletin kurduğu okullardan mezun olmak zorunda olduğunu söyleyerek bu sistemin büyük bir vahdeti beraberinde getirdiğini kaydetti.

İslam ve Müslümanlar yanlış tanıtılıyor

Pakistan Din İşleri ve İnançlar Arası Uyum Bakanı Kadri de görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek Erbaş'a teşekkür etti.

İslam'ın ve Müslümanların dünyada yanlış şekilde tanıtıldığını vurgulayan Kadri, "Bazı gruplar, İslam'ı tehlikeli ve terör olarak göstermektedir. İki kurum olarak cesaretli şekilde çözüm önerileri bulmalıyız." dedi.

Kadri, Erbaş'ın Pakistan'a gelmesinin önemli olduğuna işaret ederek "Bu ziyaretiniz iki ülke için faydalıdır. İslam dünyası için de önemli bir mesaj olmuştur." açıklamasında bulundu.

Türkiye ve Pakistan'dan din hizmeti ve eğitimi alanında iş birliği görüşmesi
Türkiye ve Pakistan'dan din hizmeti ve eğitimi alanında iş birliği görüşmesi
Türkiye ve Pakistan'dan din hizmeti ve eğitimi alanında iş birliği görüşmesi
Türkiye ve Pakistan'dan din hizmeti ve eğitimi alanında iş birliği görüşmesi

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Diyanet İşleri Başkanlığı, Pakistan, Türkiye, İslam, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye ve Pakistan'dan din hizmeti ve eğitimi alanında iş birliği görüşmesi - Son Dakika


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