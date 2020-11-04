Polonya'da düzenlenmesi planlanan Türkiye ve Polonya Ampute Futbol Milli Takımları Hazırlık Turnuvası iptal edildi.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu yapılan açıklamada, "21-22 Kasım tarihlerinde Krakow kentinde yapılması planlanan, Ampute Futbol Türkiye ve Polonya Milli Takımları Hazırlık Turnuvası, Polonya Milli Takımı'na yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakalara rastlanılması ve Polonya'da salgınla mücadele kapsamında yeni önlemler alınabileceği sebebiyle iptal edilmiştir." denildi.