Türkiye ve Polonya’nın tekstil başkentleri buluştu
2 saat önce
BTSO'nun Tekstil ve Giysilik Kumaş UR-GE Projeleri kapsamında, Polonya'nın Lodz kentinde yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi.
BTSO'nun Tekstil ve Giysilik Kumaş UR-GE Projeleri kapsamında, Polonya'nın Lodz kentinde yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi. 'Lodz Fashion Meetings' ismiyle düzenlenen ikili iş görüşmelerine proje üyesi 39 Bursa firması katılırken, Polonyalı şirketler etkinliğe büyük ilgi gösterdi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:55
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