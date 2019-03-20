Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Polonya’nın tekstil başkentleri buluştu

Türkiye ve Polonya’nın tekstil başkentleri buluştu

2 saat önce

BTSO'nun Tekstil ve Giysilik Kumaş UR-GE Projeleri kapsamında, Polonya'nın Lodz kentinde yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi.

Türkiye ve Polonya’nın tekstil başkentleri buluştu, System.String[]
BTSO'nun Tekstil ve Giysilik Kumaş UR-GE Projeleri kapsamında, Polonya'nın Lodz kentinde yurt dışı pazarlama faaliyeti gerçekleştirildi. 'Lodz Fashion Meetings' ismiyle düzenlenen ikili iş görüşmelerine proje üyesi 39 Bursa firması katılırken, Polonyalı şirketler etkinliğe büyük ilgi gösterdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:55 

Bursa, Bursa Ticaret Ve Sanayi Odası, Polonya, Ekonomi
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