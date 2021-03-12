Türkiye ve Romanya'da 32 anaokulu öğrencisi, "İstiklal Marşı" seslendirdi - Son Dakika

Türkiye ve Romanya'da 11 okuldan 32 anaokulu öğrencisi İstiklal Marşı seslendirerek klip çekti.

Türkiye-Romanya ortaklığında hayata geçirilen "Sihirli Pencere eTwinning Projesi" kapsamında 32 anaokulu öğrencisi, "İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" dolayısıyla Atatürk, Mehmet Akif Ersoy, Zübeyde Hanım gibi Türk büyüklerinin karakterlerine bürünerek İstiklal Marşı'nı seslendirdi.

Hazırlanan klip, projenin ve proje ortağı okulların internet sitelerinde yayımlandı.

Proje ortaklarından Havza Vakıfbank Atatürk Ortaokulu Öğretmeni Nevim Gürel, AA muhabirine, öğrencilerin küçük yaşta İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy ile ilgili farkındalık kazanmasını istediklerini söyledi.

Vatanın nasıl kazanıldığının gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini vurgulayan Gürel, "Tarihi ve kültürel özelliklerimizin tanınması amacıyla gerçekleştirdiğimiz etkinliklerin sonunda bu şekilde öğrenme çıktıları heyecanımızı taze tutuyor. Bu süreçte çocuklarını destekleyen velilerimize teşekkür ediyoruz." dedi.

Hatay Şehit Hasan Babacan İlkokulu Öğretmeni Gönül Koç da İstiklal Marşı'nın milli marş olarak kabul edilmesinin 100. yıl dönümünü de aynı coşku ve gururla kutladıklarını aktardı.

Manisa Akhisar Mustafa Sabiha Göldelioğlu Anaokulu Öğretmeni Sinem Bayar ise proje kapsamında çocukların Mehmet Akifler, Sabiha Gökçenler, Zübeyde Hanımlar ve tarihe nice başarılarla ismini yazdırmış kadınları canlandırarak İstiklal Marşı'nı seslendirdiklerini belirterek, "Yarının geleceği çocuklarımızın bugünkü heyecan ve coşkularının yaşamları boyunca aynı şevkle sürdürmelerini temenni ediyorum." ifadesini kullandı.