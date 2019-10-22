Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Rusya anlaştı: 23 Ekimden itibaren 150 saat içinde YPG bölgeden çıkacak
Son Dakika Dünya Türkiye ve Rusya anlaştı: 23 Ekimden itibaren 150 saat içinde YPG bölgeden çıkacak

Türkiye ve Rusya anlaştı: 23 Ekimden itibaren 150 saat içinde YPG bölgeden çıkacak

42 dakika önce

Türkiye ve Rusya anlaştı: 23 Ekimden itibaren 150 saat içinde YPG ve silahları bölgeden dışarı çıkarılacak.

Türkiye ve Rusya anlaştı: 23 Ekimden itibaren 150 saat içinde YPG bölgeden çıkacak, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Soçi'de yapılan Suriye konulu zirve sona erdi. İki ülke Suriye için 10 maddelik bir mutabakat imzaldı.


Erdoğan, "23 Ekim öğlen 12.00'den itibaren 150 saat içinde YPG'li teröristler ve silahları, 30 kilometrenin dışına çıkarılacak." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tel Rıfat ve Münbiç'teki tüm YPG'li teröristler, silahlarıyla beraber bu bölgenin dışına çıkarılacaktır." şeklinde konuştu.

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Soçi, YPG, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:28 
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