Türkiye ve Rusya anlaştı: YPG Suriye sınırından çekiliyor

İmzalanan Soçi muhtırası kapsamında, YPG'nin Suriye sınırındaki 30 kilometrelik bölgeden çekilmesi kararlaştırıldı. Ayrıca iki ülke bir hafta sonra 10 kilometre derinlikte ortak devriyeye başlayacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Soçi'de yaklaşık altı saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme, Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat kapsamında yürürlüğe giren beş günlük ateşkesin sona ermesine saatler kala gerçekleşti.



Görüşmenin ardından Moskova ve Ankara arasında 10 maddelik bir muhtıra imzalandı. Muhtırada her iki tarafın da "Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğünün muhafazasına ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılıklarını teyit ettikleri" vurgulandı. Bu çerçevede iki ülke, "terörizmin tüm şekil ve tezahürleriyle mücadele etme" ve "Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma" yönünde kararlı olduklarını ifade etti.



Mutabakat muhtırası kapsamında, "Tel Abyad ve Resulayn'ı içine alan 32 km derinliğindeki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki yerleşik statükonun muhafaza edilmesi" kararlaştırıldı.



Ortak devriye başlıyor



Mutabakat kapsamında ayrıca Menbiç ve Tel Rıfat bölgelerinden "tüm YPG unsurlarının silahlarıyla birlikte çıkarılacağı" kaydedildi.



İki ülke, Çarşamba günü öğlen saat 12'den itibaren Rus askeri polisi ile Suriye sınır muhafızlarının, Türkiye'nin "Barış Pınarı Harekatı alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 km'nin dışına çıkarılmasını temin etmek" üzere girmesinde mutabık kaldı. Söz konusu işlemin 150 saat içerisinde tamamlanacağı ve bu andan itibaren 'Barış Pınarı Harekatı' alanı sınırlarının "batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte Kamışlı şehri hariç Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacağı" ifade edildi.



Mülteciler için iş birliği



Mutabakat kapsamında "mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılması" da kararlaştırıldı.



Toplantının ardından düzenlenen basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık bu kardeşlerimizin vatan hasretini dindirecek adımları atmamız gerekiyor. Barış Pınarı Harekatı'nın bir diğer hedefi işte bunu temin etmektir" dedi. Erdoğan, "harekatla güvenli hale getireceğimiz alana Suriyelilerin yerleşeceğine inanıyoruz" mesajını verdi.



"Türk tarafının güvenlik endişelerini paylaşıyoruz" diye konuşan Devlet Başkanı Putin ise, Erdoğan ile insani yardım konusunu da ele aldıklarını ve Suriyeli göçmenlerin vatanlarına dönmesi gerektiğini söyledi.



Görüşmede ayrıca milli para birimleriyle ticaretin artırılması, Akkuyu nükleer santrali ve savunma iş birliği konuları da ele alındı.



