Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusundaki heyetler arası görüşmelerin Dışişleri Bakanlığında... - Son Dakika

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Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusundaki heyetler arası görüşmelerin Dışişleri Bakanlığında...
6 saat önce
Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusundaki heyetler arası görüşmelerin Dışişleri Bakanlığında bugün devam edeceği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:58 Kaynak: AA
Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusundaki heyetler arası görüşmelerin Dışişleri Bakanlığında bugün devam edeceği bildirildi.
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