Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusundaki heyetler arası görüşmelerin Dışişleri Bakanlığında... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusundaki heyetler arası görüşmelerin Dışişleri Bakanlığında... - Son Dakika

Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusundaki heyetler arası görüşmelerin Dışişleri Bakanlığında...

6 saat önce

Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusundaki heyetler arası görüşmelerin Dışişleri Bakanlığında bugün devam edeceği bildirildi.

Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusundaki heyetler arası görüşmelerin Dışişleri Bakanlığında..., System.String[]

Türkiye ve Rusya arasında İdlib konusundaki heyetler arası görüşmelerin Dışişleri Bakanlığında bugün devam edeceği bildirildi.

Türkiye, İdlib, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:58 Kaynak: AA
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