Türkiye ve Rusya arasında 'Kapsayıcı Gönüllülük Okulu' projesi başlıyor - Son Dakika
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Türkiye ve Rusya arasında 'Kapsayıcı Gönüllülük Okulu' projesi başlıyor

11 dakika önce

Türkiye ve Rusya arasında, engelli ve engelsiz bireylerin etkileşimi sonucunda topluma daha faydalı olabilmeyi ve engelli insanların farklı yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan 'Kapsayıcı Gönüllülük Okulu' projesi başlatıldı.

Türkiye ve Rusya arasında 'Kapsayıcı Gönüllülük Okulu' projesi başlıyor, System.String[]

Türkiye ve Rusya arasında, engelli ve engelsiz bireylerin etkileşimi sonucunda topluma daha faydalı olabilmeyi ve engelli insanların farklı yeteneklerini ortaya çıkarmayı amaçlayan 'Kapsayıcı Gönüllülük Okulu' projesi başlatıldı. Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanlığı Hibe Fonunun desteğiyle hayata geçirilen 'Kapsayıcı Gönüllülük Okulunda dersler Mersin, Antalya ve Marmaris'te gerçekleştirilecek.

Kapsayıcı Gönüllülük Okulu projesinin tanıtım konferansı Rusça ve Türkçe online olarak gerçekleştirildi. Beyaz Baston Derneği Başkanı ve Kurucusu Oleg Kolpashchikov'un proje sunumunu yaptığı konferansa, Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler Kent Konseyi Başkanı Dursun Arslan, Görme Engelliler Federasyonu Genel Sekreteri Veli Özağan, Türkiye Sakatlar Federasyonu Başkan Yardımcısı Ayhan Metin, Marmaris Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Başkanı Tulgay Hasar ve üyeleri, Türkiye'deki Rusya Yurttaşları Derneklerinin Koordinasyon Konseyi üyeleri ile çok sayıda Türk ve Rus gönüllü katıldı.

Kapsayıcı Gönüllülük Okulunda, herkesin faydalı olabileceği projelerin sıfırdan nasıl üretileceği, kaynakların nasıl elde edileceği, sosyal medyada projenin nasıl tanıtılacağı ve en önemlisi bireylerin kendine en uygun işi nasıl bulacağı, insanlara ve topluma en üst düzeyde nasıl fayda sağlayabileceği gibi konular öğretilecek.

Dersler Mersin, Antalya ve Marmaris'te gerçekleştirilecek

Kapsayıcı Gönüllülük Okulunda derslerin haziran ayında başlayacağını belirten Beyaz Baston Derneği Başkanı Kolpashchikov, "Salgın dolayısıyla alınan önlemler kapsamında İki ülke arasında dolaşım kısıtlamaları kaldırılırsa haziran ayında 16 saatlik seminerleri Marmaris, Antalya ve Mersin'de ikişer gün 8 saat olarak yapmayı planlıyoruz. İzolasyonun devam etmesi durumunda ise dersleri online olarak gerçekleştireceğiz. Temmuz ve ağustos ayında online olarak destekleyici dersler yapacağız. Ağustos ayında katılımcılar arasında proje yarışması düzenleyeceğiz. Eylül ayında yarışma sonucu açıklanacak. Kazanan proje sahibi dünya sağlık koşulları da göz önünde bulundurarak projesini tanıtmak üzere Rusya'nın Kinel-Cherkassy köyünde gerçekleşecek IV. Rusya Engelli Kongresine davet edilecek. Okulumuza engelli ve engelsiz bireyleri, kurum ve kuruluşları, organizasyonları davet ediyoruz. İlk sırada Türk dostlarımız ve Rusça konuşan Türkiye'de yaşayan vatandaşlarımız yer alıyor. Türk dostlarımız dilerlerse yarışmaya Türkçe projeleriyle katılabilirler" dedi.

Bireyler yeteneklerini ve farklı yönlerini keşfedecek

Okulun programının Ural Devlet Pedagoji Üniversitesi tarafından düzenlenerek onaylandığını vurgulayan Kolpashchikov, sosyal izolasyon sürecinde ve izolasyondan çıkıldığında engelli ve engelsiz bir çok kişinin işsiz kalabileceğini, fakat bu proje sayesinde kendi yetenek ve güçlerini farklı yönde geliştirerek, topluma faydalı olabilecek yeni işleri yapabileceklerini kaydetti. Görme engelli olan ve 10 yıl önce Beyaz Baston Derneğini kuran Oleg Kolpashchikov, dernek olarak Rusya'da ve dünyada birçok ülkede çeşitli projeler yürüttüklerini ifade etti.

Konferansta, 2019 yılında Beyaz Baston Derneği tarafından düzenlenen Ruhun Yelkenleri Akdeniz seferi ile kapsayıcı gönüllük projesine destek olan ve Türkiye'den katılan Dursun Arslan ile Tulgay Hasar'ın videoları gösterildi.

Ruhun Yelkenleri Projesi ile seminerler, oyunlar ve yarışmalar düzenlenecek

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu Rosatom ve Rossotrudniçestvo Federal Ajansının desteğiyle bu sene 19 Eylül'de Marmaris'ten başlaması planlanan Ruhun Yelkenleri Projesi Akdeniz Etabı gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirilecek. Bu yıl 2 yelkenli ile Antalya'dan Mersin'e, oradan tekrar Marmaris'e dönüleceğini kaydeden Kolpashchikov, "Proje esnasında farklı şehirlerde seminerler, oyunlar ve yarışmalar düzenlenecek" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl Ruhun Yelkenleri Projesine Mersin'den katılan Türkiye Görme Engelliler Federasyonu Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Dursun Arslan ise "Öncelikle bu proje için Oleg Kolpashchikov'a ve Rosatom'a teşekkür ediyoruz. Bizim için çok özel ve unutulmaz bir deneyim oldu. Oleg Bey ile geçen yıl Mersin'de Ruhun Yelkenleri Projesinde tanıştık ve birlikte daha birçok güzel projeler yapacağımıza inanıyoruz. Gönüllülük Okulu Projesinin de engelliler için çok yararlı olacağını düşünüyoruz. Çünkü engelli ve engelsiz bireylerin etkileşimde ve iletişimde olmasına, birlikte üretmesine çok önem veriyoruz. Engelli olan ve olmayan herkesin aynı projede birleşecek olması mutluluk verici" şeklinde konuştu.

"Derneklerimiz, ülkelerimiz, kültürlerimiz farklı olabilir ama projelerde birlikteyiz"

Ruhun Yelkenleri ve Gönüllülük Okulu projelerinin engelli ve engelsiz bireyleri bir araya getirerek farkındalık oluşturduğunu dile getiren Marmaris Engelli ve Aileleri Birliği Derneği Başkanı Tulgay Hasar da "Derneklerimiz, ülkelerimiz, kültürlerimiz farklı olabilir ama bu projelerde her zaman yanındayız ve birlikteyiz" dedi.

İlk olarak Ruhun Yelkenleri projesine gönüllü olarak katılan tercüman Natalia Smichkova İrdel, projeyle nasıl tanıştığını ve hayatlarını nasıl değiştirdiğini şöyle anlattı:

"Rus Derneğinde bir duyuru gördüm ve Ruhun Yelkenleri projesinden haberim oldu. Benim eşim gemide aşçı olarak çalışıyordu. Sağlık durumu bozuldu, tıbbi operasyon geçirdi ve görme duyusunu kaybetti. Şu anda yüzde 7 görebiliyor. Aşçılığı ve denizi çok seviyordu. Eşimle bu projeye tercüman ve aşçı olarak gönüllü katıldık. Çok güzel anlar yaşadık, işimizi severek yaptık ve farklı şehirde birçok dost edindik. Eşim, projeden döndükten sonra hemen aşçı olarak işe başladı. Engel aslında bizim kafamızda var. Bu projede severek çalışmaya devam ediyorum."

Ruhun Yelkenleri Projesine Rusya'nın en kuzeyinden Tümen şehrinden katılan 'Rusya Tekerlekli Sandalyeli Dans Kupası' sahibi ve ortopedik engelli dansçı Anna Mirkina ise duygularını şu sözlerle ifade etti: "Ruhun Yelkenleri projesinde yer almak tek kelimeyle muhteşemdi. Birçok yerde dans ettim ve bu projeden bambaşka düşüncelerle döndüm, tamamen değiştim." - MERSİN

Türkiye, Mersin, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.04.2020 11:37 Kaynak: İHA

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