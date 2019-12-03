Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Rusya'dan Suriye'de 13. ortak kara devriyesi
Son Dakika Güncel Türkiye ve Rusya'dan Suriye'de 13. ortak kara devriyesi - Son Dakika

Türkiye ve Rusya'dan Suriye'de 13. ortak kara devriyesi

6 saat önce

Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti.

Türkiye ve Rusya'dan Suriye'de 13. ortak kara devriyesi, System.String[]

Türk ve Rus askerleri, Suriye'nin Ayn el Arap bölgesinde 13. ortak kara devriyesini icra etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kara devriyesine iki taraftan da dörder olmak üzere 8 kara aracı ve insansız hava araçları (İHA) eşlik etti.

Türk ve Rus askeri unsurları 7 kilometre derinlik ve 56 kilometre uzunluğundaki güzergahta devriyelerini planlandığı şekilde tamamladı.

Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:58 Kaynak: AA
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