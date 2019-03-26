Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Rusya'dan Tel Rıfat'ta ilk bağımsız devriye

Türkiye ve Rusya'dan Tel Rıfat'ta ilk bağımsız devriye

1 saat önce

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Türkiye ve Rusya'dan Tel Rıfat'ta ilk bağımsız devriye, System.String[]
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini gerçekleştirdi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:47 

TSK, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor Kendi İmkanlarıyla Organik Tavuk Çiftliği Kurdu, Şimdi Siparişlere Yetişemiyor Hurda Malzemelerden 2 Bin 500 Liraya Otomobil Yaptı Belediye Başkanlarının Katıldığı Programda Erdoğan Sürprizi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.3.2019 16:57:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Rusya'dan Tel Rıfat'ta ilk bağımsız devriye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]