Türkiye ve Rusya'dan Tel Rıfat'ta ilk bağımsız devriye
1 saat önce
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini gerçekleştirdi.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 03:47
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