Türkiye ve Rusya'dan Tel Rıfat'ta ilk bağımsız devriye

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Rus Silahlı Kuvvetleri Tel Rıfat bölgesinde ilk bağımsız koordineli devriye faaliyetlerini gerçekleştirdi.

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Yetiştirdiği Tavukların Yumurtasını 400 TL'den, Civcivini ise Bin TL'den İhraç Ediyor