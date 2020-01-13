Türkiye ve Rusya, Libya'daki kalıcı ateşkes için görüşmelere başladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye ve Rusya, Libya'daki kalıcı ateşkes için görüşmelere başladı - Son Dakika Dünya

Türkiye ve Rusya, Libya'daki kalıcı ateşkes için görüşmelere başladı

6 saat önce

Türkiye ile Rusya'nın Libya'daki kalıcı ateşkesi görüşmek için düzenlediği toplantı Moskova'da başladı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu katıldı

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Türkiye ile Rusya'nın Libya'daki kalıcı ateşkes konusunu görüşmek için düzenlediği toplantı Moskova'da başladı.


Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu katılıyor.

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Türkiye, Moskova, Libya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:39 
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