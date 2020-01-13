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Türkiye ve Rusya, Libya'daki kalıcı ateşkes için görüşmelere başladı
6 saat önce
Türkiye ile Rusya'nın Libya'daki kalıcı ateşkesi görüşmek için düzenlediği toplantı Moskova'da başladı. Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın temsil ettiği toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu katıldı
Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 12:39
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