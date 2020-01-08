Türkiye ve Rusya, Libya'daki taraflara koşulsuz ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Türkiye ve Rusya, Libya'daki taraflara koşulsuz ateşkes çağrısı yaptı - Son Dakika Dünya

Türkiye ve Rusya, Libya'daki taraflara koşulsuz ateşkes çağrısı yaptı

6 saat önce

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı ortak basın açıklamasında Türkiye ve Rusya'nın Libya'da 12 Ocak Cumartesi gecesi başlayacak şekilde "koşulsuz" ateşkes çağrısı yaptığını duyurdu. Erdoğan ve Putin konuyla ilgili ikili bir görüşme yapmıştı

Türkiye ve Rusya, Libya'daki taraflara koşulsuz ateşkes çağrısı yaptı, System.String[]

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı ortak basın açıklamasında Libya'da 12 Ocak Cumartesi gecesi başlayacak şekilde "koşulsuz" ateşkes çağrısı yaptı.


TürkAkım boru hattının İstanbul'da gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikinci bir görüşme gerçekleştirdi.

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Türkiye, Libya, Rusya, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:04 
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