Türkiye ve Rusya, Libya'daki taraflara koşulsuz ateşkes çağrısı yaptı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı ortak basın açıklamasında Libya'da 12 Ocak Cumartesi gecesi başlayacak şekilde "koşulsuz" ateşkes çağrısı yaptı.



TürkAkım boru hattının İstanbul'da gerçekleştirilen açılış töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ikinci bir görüşme gerçekleştirdi.