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Türkiye ve Rusya, Libya'daki taraflara koşulsuz ateşkes çağrısı yaptı
6 saat önce
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov yaptığı ortak basın açıklamasında Türkiye ve Rusya'nın Libya'da 12 Ocak Cumartesi gecesi başlayacak şekilde "koşulsuz" ateşkes çağrısı yaptığını duyurdu. Erdoğan ve Putin konuyla ilgili ikili bir görüşme yapmıştı
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 07:04
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