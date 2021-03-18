Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor - Son Dakika

Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor

18.03.2021 09:33
Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor, System.String[]

Erzurum Yakutiye ilçesinde bulunan Curling Arena'da Türkiye ile Rusya Tekerlekli Curling Milli Takımları ortak kamp yapıyor.

Erzurum Yakutiye ilçesinde bulunan Curling Arena'da Türkiye ile Rusya Tekerlekli Curling Milli Takımları ortak kamp yapıyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Tekerlekli Sandalye Curling Teknik Kurulu Başkanı Dilek Okuyucu ve Rusya Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takım Başantrenörü Anton Batugin de kampın çok verimli geçtiğini belirttiler.

Türkiye ile Rusya Tekerlekli Curling Milli Takımları, Erzurum Yakutiye ilçesinde bulunan Curling Arena'da ortak kamp gerçekleştiriyor. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu Tekerlekli Sandalye Curling Teknik Kurulu Başkanı Dilek Okuyucu, "Bulunduğumuz tesiste son derece önemli bir organizasyon ve çalışma yapılıyor. 2022 yılında Çin'in Pekin kentinde Kış Olimpiyat Oyunları gerçekleştirilecek. Devamında da Kış Paralimpik oyunları olacak. Tekerlekli Sandalye Curling Paralimpik oyunları yarışması olan bir spor dalıdır. Rusya bu alanda dünya lideri durumundadır. Yani dünya şampiyonu olmuş bir takım. Türkiye ise olimpiyatlara katılabilmek için, kota almak için çalışmalara devam ediyoruz. 10-16 Nisan 2021 tarihleri arasında Finlandiya'da bizim ülke olarak katılacağımız B Grubu Dünya Şampiyonası var. Finlandiya'ya gidebilmek için burada hazırlık kampında bulunuyoruz. Bunun içindir ki Rusya ile ortak kamp çalışması yapıyoruz. Tekerlekli sandalye ile yapılan curlingin diğer branşlardan bir farkı var, o da tekerlekli sandalye curling dalında tek bir takım var. Normal curling maçlarında kadınlar, erkekler, karışık çiftler var. Tekerlekli Sandalye Curling'in şöyle bir özelliği var; buz üzerinde 4 sporcudan oluşuyor, bu takımda mutlaka bir kadın olmak zorunda. Bunun içindir ki karışık takımlar diyebiliriz. Sporcular atış alanında tekerlekli sandalye kullanıyorlar. Atış alanında da birbirlerine destek oluyorlar. Taşı iterken ellerinde bir sopa var onu kullanıyorlar. Sopa vasıtasıyla taşı karşı tarafa gönderiyorlar. Diğer bir konu ise diğer curling sporundaki gibi süpürme bulunmuyor. Süpürme olmamasının bir özelliği arkadaşlar engelli olduklarından süpürme yapmaları da olmuyor. Süpürme hızlı yapıldığı için bu arkadaşların ona kavuşma şansları olmaz. Aslında bu tür spor tekerlekli sandalye yapan sporcunun işini daha da zorlaştırıyor. Atış yapan sporcu, atış yaptığı zaman o taşın doğrudan hedefe gitmesi gerek. Bunun içindir ki bu branş diğer curlinglerden ayrı tutulur. Türk Milli Takımı olarak 7 sporcu ile kamp yapıyoruz. Paralimpik açısından devlet yani Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından masraflar karşılanır. Milli takım kampında Erzurum, Kocaeli, İstanbul ve Samsun bölgesinden sporcular bulunuyor. 7 seçkin sporcumuz bulunuyor. Rusya Milli Takımı 5 sporcu ile kampta. Rusya Milli Takımı, A düzeyinde dünya şampiyonu bir takım, altın madalyanın en güçlü adaylarından birisi. Buz içerisinde olduğu gibi buz dışında da teknik, taktik çalışmalarımız devam ediyor. Kamp 19 Mart Cuma günü bitiyor. Bilindiği gibi Rusya çok deneyimli bir takım, tekerlekli sandalye sporunda bizlerden çok ileride ve köklü bir takım, bizler dünya şampiyonu olmuş bir ülkenin takımıyla kamp yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Rusya Tekerlekli Sandalye Curling Milli Takımı Başantrenörü Anton Batugin ise, "Türk Milli Takım Antrenörü ile uzun süren bir görüşme yaptık. Bu görüşmeler akabinde Türkiye ve Erzurum'a gelmeye karar verdik. Bizim için önemli bir çalışma. Uzun süre antrenman ve maç yapamadık. Bunu telafi etmek için Erzurum'a geldik. Türk Milli Takımı ile güzel antrenmanlar yapıyoruz, her şey yolunda. Biz burada olmaktan son derece mutluyuz. Tekrar imkanlar oluşursa Erzurum'a ve burada olmaktan son derece mutlu oluruz. İçerisinde bulunduğumuz buz arenası son derece modern bir tesis. Türk Milli Takımı ile birlikte güzel aktiviteler yapabiliriz. Tekrar gelmeyi istiyoruz" dedi.

Curling Milli Takımı ve Rus Milli Takımı birlikte kalacakları otele götürmek için gelen araç ise sporcular için özel olarak tasarlandı. Sporcuları araca almak için asansör sistemi bulunuyor. Asansör aşağıya iniyor, sporcu bu asansöre binerek araç içerisine giriyor. - ERZURUM

Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor
Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor
Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor
Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor
Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor
Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor
Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor
Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor
Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor
Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor
Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor
Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor
Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor
Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor
Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor
Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor

Türkiye, Erzurum, Rusya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türkiye ve Rusya milli takımları Erzurum'da ortak kamp yapıyor - Son Dakika Spor


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