Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Rusya'nın 3'üncü ortak kara devriyesi başladı
Son Dakika Güncel Türkiye ve Rusya'nın 3'üncü ortak kara devriyesi başladı

Türkiye ve Rusya'nın 3'üncü ortak kara devriyesi başladı

6 saat önce

MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı-Derik arasındaki bölgede başladı.

Türkiye ve Rusya'nın 3'üncü ortak kara devriyesi başladı, System.String[]

MSB: "Rusya Federasyonu ile 22 Ekim 2019 tarihinde Soçi'de varılan mutabakat çerçevesinde Türk ve Rus askeri unsurları ve İHA'larının iştirakiyle üçüncü ortak kara devriyesi, Fırat'ın doğusundaki Kamışlı- Derik arasındaki bölgede başladı."

(İHA)

Fırat, Derik, Rusya, Soçi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:20 Kaynak: İHA
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Soçi mutabakatı kapsamında Rusya ile üçüncü ortak devriye başladı
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