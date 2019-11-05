Son Dakika Haberleri: - Türkiye ve Rusya'nın ikinci kara devriyesi tamamlandı
Son Dakika Güncel - Türkiye ve Rusya'nın ikinci kara devriyesi tamamlandı

- Türkiye ve Rusya'nın ikinci kara devriyesi tamamlandı

7 saat önce

- Türkiye ve Rusya'nın ikinci kara devriyesi tamamlandıAYN EL ARAB - Türkiye ve Rusya'nın ikinci kara devriyesi, Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinde yapıldı.

- Türkiye ve Rusya'nın ikinci kara devriyesi tamamlandı, System.String[]

- Türkiye ve Rusya'nın ikinci kara devriyesi tamamlandı

AYN EL ARAB - Türkiye ve Rusya'nın ikinci kara devriyesi, Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinde yapıldı. Ortak devriye yaklaşık 2 saat sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde anlaşarak Soçi mutabakatına dahil ettikleri Türk-Rus ortak devriye faaliyetinin ikincisi, Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinde gerçekleşti. Türk zırhlı birliklerine ait 4 araç, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı İsmail köyündeki beton duvarlardan açılan kapıdan, Ayn el-Arap'a bağlı Mert Ismail köyüne geçti. Burada bekleyen Rus askeri polisi ile buluşan Türk askeri, hazırlıkların tamamlanmasının ardından saat 12.20 sıralarında devriye faaliyetine başladı. Ortak devriye, Türk zırhlı birliklerinin İsmail köyünden saat 14.15 sıralarında Türkiye'ye girmesi ile sona erdi.

Türk ve Rus askerlerinin gidiş dönüş şeklinde 72 kilometrelik hatta 5 kilometrelik derinlikte yürüttüğü devriye yaklaşık 2 saat sürdü.

Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 08:50 Kaynak: İHA
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