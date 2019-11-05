- Türkiye ve Rusya'nın ikinci kara devriyesi başladı

AYN EL ARAB - Türkiye ve Rusya'nın ikinci kara devriyesi, Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinde başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in üzerinde anlaşarak Soçi mutabakatına dahil ettikleri Türk-Rus ortak devriye faaliyetinin ikincisi, Suriye'nin Ayn el-Arap bölgesinde başladı. Türk zırhlı birliklerine ait yaklaşık 5 araç, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı İsmail köyündeki beton duvarlardan açılan kapıdan, Ayn el-Arap'a bağlı Mert Ismail köyüne geçti. Burada bekleyen Rus askeri polisi ile buluşan Türk askeri, hazırlıkların tamamlanmasının ardından saat 12.20 sıralarında devriye faaliyetine başladı.

Rus ve Türk askerlerinin gidiş dönüş şeklinde 72 kilometrelik hatta 5 kilometrelik derinlikte yürüteceği devriyenin 3-4 saat sürmesi bekleniyor