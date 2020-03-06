Türkiye ve Rusya ortak çıkarlarda diplomatik başarı gösterdi - Son Dakika
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Türkiye ve Rusya ortak çıkarlarda diplomatik başarı gösterdi

6 saat önce

Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Savaş Biçer, "Gerek Türkiye gerekse Rusya Federasyonu'nun ortak çıkarları anlamında çok kritik bir diplomatik başarı gösterdiğini, Suriye iç savaşının sona ermesi, barış ve istikrarın tesisi, Suriye'nin toprak...

Türkiye ve Rusya ortak çıkarlarda diplomatik başarı gösterdi, System.String[]

Nişantaşı Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Savaş Biçer, "Gerek Türkiye gerekse Rusya Federasyonu'nun ortak çıkarları anlamında çok kritik bir diplomatik başarı gösterdiğini, Suriye iç savaşının sona ermesi, barış ve istikrarın tesisi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve ülkedeki bütün kesimlerin temsil hakkının yönetime yansıdığı yeni anayasa çalışmasının kısa sürede sonuçlanması yolunda önemli bir kilometre taşı olduğunu kabul etmek gerekir." ifadelerini kullandı.

Biçer yaptığı açıklamada, İdlib'e ilişkin dün Moskova'da en üst düzeyde çözüm arandığını belirterek, bulunan çözümün bir protokolle kamuoyu beklentisi doğrultusunda imza altına alındığını kaydetti.

Protokolün içeriğinde iki konunun dikkati çektiğini aktaran Biçer, "Birincisi 'Temas Hattı' ifadesi. Bu hat kimlere karşı temas hattı olarak kabul ediliyor. Muhtemelen heyetler arası görüşmelerde teknik olarak incelenip bir hat çizilmiştir. Yani ateşkes uygulanacak hat şu anda çatışan bütün tarafların temasta bulundukları hat mıdır, yoksa sadece rejim ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gözlem Noktaları dışında 'Bahar Kalkanı' ile ulaştığı bölgelerde temasta bulundukları hat mıdır? Bunların ayrıntısı mutlaka belirlenmiştir." ifadelerini kullandı.

Biçer, şunları kaydetti:

" Astana'da kararlaştırılıp Soçi'de imzalanan İdlib gerginliği azaltma ya da çatışmasızlık bölgesindeki çatışmaların TSK ve rejim güçleri arasındakilerle sınırlı olmadığı, bölgede Rusya ve rejim güçlerinin terörle mücadele kapsamında harekata devam ettiği varsayımına dayanarak ve Birleşmiş Milletler tarafından daha önce ilan edilen ateşkes kararına da hiç uyulmadığı düşünülerek, Moskova protokolünün tek başına yeterli olmayacağı, kısacası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği 'birlikte kararlaştırılan adımların süratle atılmasına ihtiyaç olduğu' değerlendirilmektedir."

M4 karayolu'nun ortak kontrolü

M4 Karayolu'nun ortak kontrolüne de değinen Biçer, "Rusya ve Türkiye'nin bu ortak çözümü uygulamasına İran ve rejim dışında bu yolu kullanmaya ihtiyacı olan ve çatışmanın tarafı durumundaki muhalifler izin verir mi? Bunu zaman içinde göreceğiz." ifadelerini kullandı.

Biçer, "Sonuç olarak gerek Türkiye gerekse Rusya Federasyonu'nun ortak çıkarları anlamında çok kritik bir diplomatik başarı gösterdiğini, Suriye iç savaşının sona ermesi, barış ve istikrarın tesisi, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması ve ülkedeki bütün kesimlerin temsil hakkının yönetime yansıdığı yeni anayasa çalışmasının kısa sürede sonuçlanması yolunda önemli bir kilometre taşı olduğunu kabul etmek gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye, Suriye, Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 01:56 Kaynak: AA
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