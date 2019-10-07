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Son Dakika Güncel Türkiye ve Sırbistan'dan 9 anlaşma

Türkiye ve Sırbistan'dan 9 anlaşma

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temaslarına devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan temaslarına devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sırbistan temaslarım kapsamında iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandı.

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Güvenlik İşbirliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Sırbistan Cumhuriyeti Çalışma, İstihdam, Gaziler ve Sosyal İşler Bakanlığı arasında Aile ve Sosyal Koruma Alanlarında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sanayi ve Teknoloji Alanında işbirliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ortak Devriye Polis Hizmetlerinin Uygulanması Hususunda Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında Kasapciç Köprüsü'nün Yeniden İnşası Hakkında Mutabakat Zaptı, Türkiye Bilimsek ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile Sırbistan Eğitim, Bilim ve Teknolojik Gelişme Bakanlığı arasında Bilim ve Teknoloji İşbirliği Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile Sırbistan Cumhuriyeti Kalkınma Ajansu (RAS) Arasında Mutabakat Zaptı ve Türkiye Cumhuriyeti Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ile Sırbistan Cumhuriyeti Elektronik Haberleşme ve Posta Hizmetleri Düzenleyici Kurumu (RATEL) Arasında Elektornik Haberleşve Posta Servisleri Alanında Mutabakat Zaptı imzalandı.

(İHA)

Türkiye ve Sırbistan'dan 9 anlaşma

Sırbistan Karadağ, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:10 Kaynak: İHA
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