Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Sudan Dışişleri heyetleri görüşecek
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Türkiye ve Sudan Dışişleri heyetleri görüşecek

36 dakika önce

Türkiye ve Sudan siyasi istişarelerinin sekizinci turunda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ömer Dahab Mohamed başkanlıklarındaki heyetler 12 Eylül'de Ankara'da bir araya gelecek.

Türkiye ve Sudan Dışişleri heyetleri görüşecek, System.String[]

Türkiye ve Sudan siyasi istişarelerinin sekizinci turunda, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Sudan Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi Ömer Dahab Mohamed başkanlıklarındaki heyetler 12 Eylül'de Ankara'da bir araya gelecek. Söz konusu istişarelerde, ikili ilişkiler ve başta Afrika olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alınacak. - ANKARA

Türkiye, Ankara, Eylül, Sudan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 05:21 Kaynak: İHA
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