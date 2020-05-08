"Türkiye ve Suriye arasındaki sınırı koruyorduk" - Son Dakika
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"Türkiye ve Suriye arasındaki sınırı koruyorduk"

14 dakika önce

ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin Suriye dahil olmak üzere bazı bölgelerdeki askerlerini geri çektiğini hatırlatarak, "Türkiye ve Suriye arasındaki sınırı koruyorduk. Türkiye'de Suriye'de büyük ülkeler.

ABD Başkanı Donald Trump ABD'nin Suriye dahil olmak üzere bazı bölgelerdeki askerlerini geri çektiğini hatırlatarak, "Türkiye ve Suriye arasındaki sınırı koruyorduk. Türkiye'de Suriye'de büyük ülkeler. Burada niye bizim askerimiz olsun dedim" ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada ABD'nin Suriye dahil olmak üzere bazı bölgelerdeki askerlerini geri çektiğini ifade ederek, "Türkiye ve Suriye arasındaki sınırı koruyorduk ve burada binlerce askerimiz vardı. Türkiye, Suriye büyük ülkeler. Burada niye bizim askerimiz olsun dedim. Onlar binlerce yıldır savaşıyorlardı" diye konuştu.

Trump, ABD'nin Suudi Arabistan petrol tesislerine yapılan saldırılardan sonra bu ülkeye konuşlandırdığı 4 Patriot hava savunma sistemi ve askerlerin bir kısmı ile bazı silahları geri çekileceği iddialarına yanıt vererek, "Bu konuda kesin bir yorumda bulunmak istemiyorum. Ama bir şeyler yaptığımızı söyleyebilirim. Orta Doğu'da ve başka bölgelerde birçok yeni adımlar atıyoruz" şeklinde konuştu. Trump dünyadaki en güçlü orduya sahip olduklarını belirterek, "Çok varlıkları hiçbir karşılık almadan yıllarca koruduk. Bu ülkelerin bize yardım etmesini istedik" dedi.

ABD'DEN MISIR VE BAE'YE 2.8 MİLYAR DOLARLIK ASKERİ EKİPMAN SATIŞI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a AH-64 Apache tipi helikopterlerini yenilemek üzere 2.8 milyar dolarlık ekipman satışına onay verildiğini açıkladı. ABD Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı'ndan yapılan açıklamada, "Dışişleri Bakanlığı, Mısır'a Dış Askeri Satış kapsamında 43 AH-64 Apache tipi helikopterin yenilenmesi için 2.3 milyar dolarlık yardıma onay verilmesine karar verdi" ifadeleri kullanıldı.

Satışla ilgili Kongre'ye tebligat gönderildiği belirtilen açıklamada, satış paketinde 88 helikopter motorunun yanı sıra erken uyarı, hedefleme ve GPS sistemleri dahil çok sayıda ekipman olduğu bilgisi verildi. Açıklamada, Mısır'ın yenilenmiş helikopterleri ABD-Mısır ortak menfaatlerini korumak, Mısır ve İsrail'in güvenliğini tehdit eden Sina Yarımadası'ndaki terör faaliyetleri ile mücadele etmek için kullanmayı amaçladığı belirtildi. Ayrıca, satışın bölgedeki güç dengesini değiştirmediği kaydedildi.

Diğer taraftan Dışişleri Bakanlığı, Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) 4 bin 569 MRAP tipi zırhlı askeri araç satışına onay verdi. Açıklamada, söz konusu satışın bedelinin 556 milyon dolar olduğu bildirildi. Askeri araçların kuvvet koruma ve insani yardım operasyonlarında kullanılacağı duyuruldu.

(Hasan Çelik/İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.05.2020 11:40 Kaynak: İHA


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