Türkiye ile Suriye'nin 11 yıl sonraki ilk temasının ardından muhaliflerden El Bab'ta protesto: Türkiye, Esad'a karşı bizim yanımızda olmalı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, önceki gün Rusya'da Suriye Milli Savunma Bakanı ve heyetiyle görüştü. İki ülke arasında 11 yıl sonra gerçekleşen ilk resmi temas, büyük yankı uyandırdı.

EL BAB'TA PROTESTO

Suriye rejimi ile diyalog kurulması ise Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab kasabasında protesto edildi. Haber ajansı AFP, muhalif grupların denetimi altındaki protestolarda, gösteriye katılan bir kişinin, "Türkiye Esad'a karşı bizim yanımızda olmalı. Şam'la asla barışmayız" dediği aktarıldı.

"ESAD'LA BARIŞMAKTANSA ÖLÜRÜZ"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Ankara-Şam görüşmesinin ardından başka noktalarda da protestolar düzenlendiğini ve bazı göstericilerin "Esad'la barışmaktansa ölürüz" şeklinde sloganlar attığını açıkladı.