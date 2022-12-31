Türkiye ile Suriye'nin 11 yıl sonraki ilk temasının ardından muhaliflerden El Bab'ta protesto: Türkiye, Esad'a karşı bizim yanımızda olmalı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye ile Suriye'nin 11 yıl sonraki ilk temasının ardından muhaliflerden El Bab'ta protesto: Türkiye, Esad'a karşı bizim yanımızda olmalı

31.12.2022 15:15

Türkiye ve Suriye arasındaki 11 yıl sonraki ilk resmi temas, Suriye'nin kuzeyindeki muhalif gruplar tarafından protesto edildi. Kimi göstericilerin "Esad'la barışmaktansa ölürüz" dediği kaydedildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan, önceki gün Rusya'da Suriye Milli Savunma Bakanı ve heyetiyle görüştü. İki ülke arasında 11 yıl sonra gerçekleşen ilk resmi temas, büyük yankı uyandırdı.

EL BAB'TA PROTESTO

Suriye rejimi ile diyalog kurulması ise Suriyeli muhaliflerin kontrolündeki Suriye'nin kuzeyindeki El-Bab kasabasında protesto edildi. Haber ajansı AFP, muhalif grupların denetimi altındaki protestolarda, gösteriye katılan bir kişinin, "Türkiye Esad'a karşı bizim yanımızda olmalı. Şam'la asla barışmayız" dediği aktarıldı.

"ESAD'LA BARIŞMAKTANSA ÖLÜRÜZ"

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi de Ankara-Şam görüşmesinin ardından başka noktalarda da protestolar düzenlendiğini ve bazı göstericilerin "Esad'la barışmaktansa ölürüz" şeklinde sloganlar attığını açıkladı.

YORUMLAR (2)
500
Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de iki muhalif Kürt siyasetçiyi kaçırdı Terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de iki muhalif Kürt siyasetçiyi kaçırdı DİYARBAKIR - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Diyarbakır'da konuştu DİYARBAKIR - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan Diyarbakır'da konuştu

Suriye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ile Suriye'nin 11 yıl sonraki ilk temasının ardından muhaliflerden El Bab'ta protesto: Türkiye, Esad'a karşı bizim yanımızda olmalı - Son Dakika


Son Dakika
16:13 2022'de spor gündemine damga vuran olaylar belli oldu! Ronaldo zirveyi kimseye bırakmadı
16:10 Afra Saraçoğlu, 4 yıldır aşk yaşadığı Mert Yazıcıoğlu ile ilişkisini bitirdiğini duyurdu
15:52 Sinan Ateş'in silahlı saldırı sonucu öldürülmesi sonrası Devlet Bahçeli, MHP ve Ülkü Ocakları neden suskun?
15:46 Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan aşk paylaşımı! Yeni yılı Venedik'te karşılayacaklar
15:32 Galatasaray'a İtalya'dan müjdeli haber! 2. Lig ekibi Pisa, Morutan'ın bonservisini almak istiyor
14:47 2023'e giren ilk ülke Yeni Zelenda oldu! Yeni yıl coşkusu havai fişekle kutlandı
14:41 Tuğba Özay'ın dua istediği babası İlhan Özay, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
14:43 Hayatını kaybeden efsane futbol adamı Pele'nin 100 milyon dolarlık serveti çocukları arasında kavga çıkardı
14:24 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 2023 mesajı: O beklediğiniz yıl, bu yıl olacak
14:03 İzmir'de 6 işçinin öldüğü facia sonrası inşaat sahibi yurt dışına çıkmak üzereyken havalimanında yakalandı! Vinç şirketi sahibi ise her yerde aranıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2022 16:24:19. #1.12#
SON DAKİKA: Türkiye ile Suriye'nin 11 yıl sonraki ilk temasının ardından muhaliflerden El Bab'ta protesto: Türkiye, Esad'a karşı bizim yanımızda olmalı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement