Türkiye ve Suriye plakalı tırların çarpışma anı kamerada: 2 yaralı
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AZEZ (İHA) – Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Türkiye plakalı tır ile Suriye plakalı tırın çarpışması anbean kameralara yansıdı.
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:47 Kaynak: İHA
AZEZ (İHA) – Suriye
'nin Halep kentine bağlı Azez
ilçesinde Türkiye
plakalı tır ile Suriye plakalı tırın çarpışması anbean kameralara yansıdı. Kazada 2 tırın şoförleri yaralandı.
Suriye'nin Halep kentine bağlı Azez ilçesinde Çobanbey-El Bab yolunda iki tır kafa kafaya çarpıştı. 27 AYL 78 plakalı tır ile Suriye plakalı tırın çarpışması anbean kameralara yansırken, Türk tır sürücüsü metrelerce savrularak yere düştü. Bir motosikletteki 3 kişi ise adeta ölümden döndü. Kazada 2 şoförün de yaralandığı öğrenildi. - AZEZ
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