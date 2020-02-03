Türkiye ve Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı - Son Dakika
Son Dakika Politika Türkiye ve Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı - Son Dakika

Türkiye ve Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye ve Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı.

Türkiye ve Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında Türkiye ve Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, günübirlik Kiev ziyareti kapsamında temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Türkiye ve Ukrayna arasında 7 anlaşma imzalandı. Düzenlenen törende "Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey Sekizinci Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Nakdi Yardım Uygulama Protokolü, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Sürücü Belgelerinin Karşılıklı Tanınması ve Değişimi Anlaşması, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Ukrayna Acil Durum Hizmetleri Servisi Arasında Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı ile Ukrayna Devlet Arşiv Servisi Arasında İşbirliği Protokolü ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Serbest Ticaret Anlaşması Müzakerelerine İlişkin Mutabakat Zaptı" imzalandı. - KİEV

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Türkiye, Kiev, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:04 Kaynak: İHA
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