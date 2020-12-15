Türkiye ile Ukrayna arasında askeri alanda kritik anlaşma - Son Dakika

Türkiye ile Ukrayna arasında askeri alanda kritik anlaşma

15.12.2020 14:12
Türkiye ile Ukrayna arasında askeri alanda kritik anlaşma, System.String[]

Türkiye ve Ukrayna, uzun süredir görüşülen ortak korvet (savaş gemisi) ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) üretimi konusunda anlaşmaya vardı ve karşılıklı imzalar atıldı.

Türkiye ve Ukrayna, uzun süredir görüşülen ortak korvet (savaş gemisi) ve SİHA (Silahlı İnsansız Hava Aracı) üretimi konusunda anlaşmaya vardı ve karşılıklı imzalar atıldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı Basın Ofisi, Türkiye ile ortak korvet ve SİHA üretimine ve teknoloji paylaşımına ilişkin açıklama yaparak, iki ülke arasında imzaların atıldığını duyurdu. Açıklamada, bu anlaşmanın "Askeri alanda doğrudan ilk dış anlaşma" olması nedeniyle Ukrayna tarihinde bir ilk olduğunun da altı çizildi.

"UKRAYNA TARİHİNDE BİR İLK"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir önderliğindeki heyetin, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Ukrayna Savunma Bakanı Andrey Taran bir açıklama yaptı. Taran açıklamasında, "Türkiye ile yaptığımız bu iki anlaşma, Ukrayna tarihinde askeri alanda doğrudan yapılan ilk dış anlaşmalar. Bu anlaşmalar, Karadeniz ve Azak Denizi'nin güvenliğini arttırma amacı taşıyor" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak daha önce yaptığı açıklamada, önümüzdeki yıl Türkiye'den 5 adet İHA daha satın alacaklarını duyurmuştu. Ukrayna ve Türkiye arasında 2019 yılında yapılan 69 milyon dolarlık anlaşma kapsamında Ukrayna ordusu, 6 Bayraktar TB2 ve Roketsan üretimi 200 MAM-L tipi roket almıştı. Bunların yanı sıra 2 İHA kontrol merkezi de, Ukrayna ordusunun bünyesine dahil edilmişti.

(Bekir Keskin/İHA)

Türkiye ile Ukrayna arasında askeri alanda kritik anlaşma
Türkiye ile Ukrayna arasında askeri alanda kritik anlaşma
Türkiye ile Ukrayna arasında askeri alanda kritik anlaşma

İnsansız Hava Aracı, Savaş Gemisi, Türkiye, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye ile Ukrayna arasında askeri alanda kritik anlaşma - Son Dakika


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