Türkiye ve yakın çevresi geçen yıl 23 bin kez sallandı - Son Dakika
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Türkiye ve yakın çevresi geçen yıl 23 bin kez sallandı

6 saat önce

Türkiye ve yakın çevresinde geçen yıl 23 bin 380 deprem meydana geldi.

Türkiye ve yakın çevresi geçen yıl 23 bin kez sallandı, System.String[]

Türkiye ve yakın çevresinde geçen yıl 23 bin 380 deprem meydana geldi.

AA muhabirinin, Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığından aldığı bilgiye göre, depremler AFAD'ın ülke genelindeki 795'i ivme ölçer, 305'i hız ölçer olmak üzere 1100 deprem gözlem istasyonuyla ölçümleniyor.

AFAD ayrıca deprem gözlemlerinde küresel konumlanma uydu sistemi (GNSS) ve manyetometre cihazlarını kullanıyor.

AFAD'ın gözlem istasyonlarınca, Türkiye'nin yanı sıra Yunanistan, Bulgaristan, Irak, Suriye, İran, Gürcistan, Azerbaycan gibi komşu ülkeler ile Karadeniz, Akdeniz ve Ege Denizi'nin özellikle Türkiye'ye yakın kesimlerinde 2019'da 23 bin 380 sarsıntı kaydedildi.

Depremlerin büyük bölümü Ege Bölgesi'nin güneyinde yoğunlaştı. Bunun yanı sıra genellikle Kuzey Anadolu Fay Zonu, Doğu Anadolu Fay Zonu ve Ege Çöküntü Sistemleri üzerinde deprem gerçekleşti.

En fazla deprem martta oldu

Türkiye ve yakın çevresinde geçen yılki depremler, 3 bin 704 sarsıntı ile mart ayında yoğunlaştı. Hasar yapabilecek 5 ve daha büyük sarsıntı ise eylül ayında (4 kez) tespit edildi.

Yurtta meydana gelen bu depremlerde 180 kişi yaralandı.

En büyük sarsıntıyı Denizli yaşadı

Türkiye'de geçen yıl en büyük deprem, 8 Ağustos'ta Denizli'nin Bozkurt ilçesinde (6 büyüklüğünde) meydana geldi. Bunu, 26 Eylül'de İstanbul'un Silivri ilçesine 20 kilometre uzaklıkta Marmara Denizi'nde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem takip etti.

Ülkede geçen yıl kayıtlara geçen diğer büyük sarsıntılar, 20 Mart'ta 5,5 büyüklüğünde Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, 4 Nisan'da 5,2 büyüklüğünde Elazığ'ın Sivrice ilçesinde ve 20 Şubat'ta 5 büyüklüğünde Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde meydana gelen depremler oldu.

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Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 12:16 Kaynak: AA
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