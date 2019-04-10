Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Heyetleri Atina'da Bir Araya Gelecek

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Heyetleri Atina'da Bir Araya Gelecek

1 saat önce

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde 12 Nisan'da Atina'da görüşmeler yapılacak.

Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Heyetleri Atina'da Bir Araya Gelecek, System.String[]
Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde 12 Nisan'da Atina'da görüşmeler yapılacak. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türkiye ve Yunanistan Dışişleri Bakanlıkları arasındaki düzenli siyasi istişareler çerçevesinde Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile Yunanistan Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Büyükelçi Dimitrios Paraskevopoulos başkanlığındaki heyetler arasında 12 Nisan 2019 tarihinde Atina'da görüşmeler yapılacaktır" denildi. Siyasi istişarelerde ikili ilişkiler, bölgesel ve uluslararası konuların ele alınacağı bildirildi.

(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 09:22 Kaynak: İHA
Yunanistan, Türkiye, Güncel
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