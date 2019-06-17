Türkiye ve Yunanistan heyetleri yeniden bir araya gelecek
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Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisinin 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacağı açıklandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:33
Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye
ve Yunanistan
Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisinin 17-21 Haziran'da Ankara
'da yapılacağı açıklandı.
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