Son Dakika Haberleri: Türkiye ve Yunanistan heyetleri yeniden bir araya gelecek
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Türkiye ve Yunanistan heyetleri yeniden bir araya gelecek

12 dakika önce

Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisinin 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacağı açıklandı.

Türkiye ve Yunanistan heyetleri yeniden bir araya gelecek, System.String[]
Milli Savunma Bakanlığından, Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasındaki görüşmelerin ikincisinin 17-21 Haziran'da Ankara'da yapılacağı açıklandı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 10:33 
Ankara, Yunanistan, Türkiye, Ekonomi
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