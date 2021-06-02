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Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bayram, Venezuela ziyaretini anlattı Açıklaması - Son Dakika

Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bayram, Venezuela ziyaretini anlattı Açıklaması

02.06.2021 19:04
Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bayram, Venezuela ziyaretini anlattı Açıklaması, System.String[]

Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Erkam Yıldırım, gezi amaçlı, Venezuela'yı hiç görmemiş diğer iş adamlarıyla beraber bu ülkeyi ziyaret etmiştir, hayır hasenatını yapmış, dönmüştür.

Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, "Erkam Yıldırım, gezi amaçlı, Venezuela'yı hiç görmemiş diğer iş adamlarıyla beraber bu ülkeyi ziyaret etmiştir, hayır hasenatını yapmış, dönmüştür." dedi.

Bayram, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dostluk grubu olarak, parlamento seçimlerini izlemek üzere 4 Aralık 2020'de Venezuela'ya gittiklerini anlattı.

Geziye milletvekilleri ve iş insanlarının katıldığını belirten Bayram, bu ziyarette ilişkin fotoğrafları paylaştı.

Fotoğrafların, kendi Twitter hesabında ve büyükelçilik hesabında da yer aldığını kaydeden Bayram, iş insanlarını arasında eski Başbakanlardan Binali Yıldırım'ın oğlu Erkam Yıldırım'ın da bulunduğunu ifade etti.

Bayram, Erkam Yıldırım'ın Maarif Vakfını ziyarete geldiğini ve orada akıllı tahta ihtiyaçlarını giderdiğini, Erkam Yıldırım ve diğer iş insanlarının resmi ziyaretlerin hiçbirinde bulunmadığını bildirdi.

Bir hastaneyi ziyaret ettiklerini, yanık ünitesi açılışını yaptıklarını aktaran Bayram, Filistin Camisi'ne gittiklerini, buranın ihtiyaç ve iaşesini verdiklerini, ayın 8'inde Türkiye'ye döndüklerini belirtti.

AK Parti'li Serkan Bayram, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu konu bir hafta, on gündür çokça konuşuluyor. Nereden başlandı? Ben o malum şahsa 'iftira makinesi' diyorum. Başından beri ülkemizin bakanlarına, başbakanlarına hakaret eden, ülkemizin şeref ve onuruyla oynayan, İçişleri Bakanımıza hakaret eden yaratıktır. Bu şahıs hızını alamayıp her bir konuşmasında, Türkiye gündemini meşgul ediyor iftiralarıyla. İçişleri Bakanımız gerekli cevapları verdi. Kendisi kaç kuruşluk adam? Mazisini Türkiye biliyor.

Hızını alamayıp, Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım büyüğümüzün oğlu üzerinden akla hayale gelmeyecek bir rota çizerek isnatta bulunmuştur. Erkam Bey, Venezuela'ya aynı uçakla geldi. 4'ünde gelip, 8'inde döndü, başka seyahati yoktur. Gezi amaçlı, Venezuela'yı hiç görmemiş diğer iş adamlarıyla beraber bu ülkeyi ziyaret etmiştir, hayır hasenatını yapmış, dönmüştür. Sayın Başbakan, bu konu üzerine açıklama yapıp, yanında bulunduğu şeylerle ilgili bilgi verdi; maske, kitlerden bahsetti, doğrudur. Bir uçağın alabileceği yük kapasitesi bellidir. Yanında giderken hediyelik eşyalar vardı. Bir, iki koliyi geçmeyecek maske, kit, hediyelik eşyalar, gıda ihtiyaçları, oradaki arkadaşlara verilecek hediyeler… Orada vatandaşlarımızla otelde bir araya geldik, hediyelerimizi dağıttık."

"İhtiyaç ve hediye amaçlıdır"

Bayram, Türk büyükelçiliğinin, ticaret hacminin artması için iş adamlarını hep davet ettiğini vurgulayarak, "Bizden bir hafta önce giden Türk iş adamları heyeti de vardı, bizden sonra yine giden var." dedi.

Kendilerinin de iş adamlarını davet ettiğini, dostluk grubunun amacının da bu olduğunu dile getiren Bayram, şunları kaydetti:

"Ancak iftira makinası gidip, bizim Başbakanımızı, ailesini, Türkiye'yi uyuşturucu ile nitelendirmiştir. Bu çamur onların eline de yüzüne de bulaşacaktır. Ülkemizin itibarına suikast yapmıştır. Bunun bedelini er ya da geç ödeyecektir, yanlarına kalmayacaktır. Maske, kit olayı budur. İhtiyaç ve hediye amaçlıdır. Uçak, THY'nin tarifeli uçağı. Kayıtlara bakarsın, uçağa binerken ne olduğunu görürsün. Her şey ortada, şeffaf. İhtiyaç amaçlı giden maske, kiti, sanki konteynerler dolusu ihracat amaçlı, gümrük amaçlı mal gibi lanse ettiler. Ayıptır günahtır. Herkesin şerefi, onuru vardır. Herkesin dikkat etmesi gerekiyor. Buradan kimseye ekmek çıkmaz."

"Gezmiştir, hayır işleri yapmıştır"

Bayram, YSK üyesi Yunus Aykın'ın 6 Aralık 2020'de gerçekleşen Venezuela Ulusal Meclis seçimlerine gözlemci olarak katıldığını, kendisini orada tanıdıklarını söyledi.

Bayram, "Bu malum zat, son kasetlerini izlediğiniz zaman Alevi ve Kürt kardeşlerimizin üzerinden mesaj vermeye çalışıyor. Senin amacın bu ülkede kargaşa mı çıkarmak? Sen kimsin, benim Alevi, Kürt kardeşime talimat vermek haddine mi? Mesajın ne? Bu iftira makinesi başarılı olamaz, zannediyor ki Türkiye eski Türkiye. Birilerinin kucağındasın. Seni oradan kaldırmasını biliriz. Aralık 2018'de Beşiktaş Cem Evi'ni ziyarete gittin. 'Taziye' dedin, taziye yok. Orada dedemizle 4 saat ne konuştun? Akabinde Şişli'ye yapılan ziyarette kimler vardı, kiminle görüştün?" sorularını yöneltti.

Maske ve kitlerin, giden heyetin kendi ihtiyaçlarının yanında Türk büyükelçiliğine ve Türk vatandaşlarına dağıtıldığını belirten Bayram, "Çikolata bile dağıttık çocuklara. Kapış kapış çünkü kıymetli orada çikolata." dedi.

Bayram, "Rota çizen adam, Maarif Vakfı önündeki resimde niye olsun?" ifadesini kullandı.

Bir soru üzerine Bayram, "Yanımızda badem şekeri de vardı baklava da vardı. Bunları mı anlatayım, ayıptır." değerlendirmesinde bulundu.

Erkam Yıldırım'ın ticari bir anlaşma yapmadığını dile getiren Bayram, "Gezmiştir, hayır işleri yapmıştır." şeklinde konuştu.

Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bayram, Venezuela ziyaretini anlattı Açıklaması
Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bayram, Venezuela ziyaretini anlattı Açıklaması
Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bayram, Venezuela ziyaretini anlattı Açıklaması
Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bayram, Venezuela ziyaretini anlattı Açıklaması

Venezuela, AK Parti, Türkiye, Bayram, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Türkiye-Venezuela Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Bayram, Venezuela ziyaretini anlattı Açıklaması - Son Dakika


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