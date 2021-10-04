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Türkiye veri merkezinde Bölgesel Üs haline geliyor - Son Dakika

Türkiye veri merkezinde Bölgesel Üs haline geliyor

04.10.2021 11:18
Türkiye veri merkezinde Bölgesel Üs haline geliyor, System.String[]

Yeni yatırımlar açısından büyük bir potansiyel oluşturan Avrasya bölgesinde sadece İstanbul'da düzenlenen DCF Veri Merkezi Fuarı, veri merkezleri alanında ilgili tüm tarafları bir araya getirmeyi hedefliyor.

TÜRKİYE VERİ MERKEZİNDE BÖLGESEL ÜS HALİNE GELİYOR

28 – 30 Ekim 2021 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuar, Cloud, Cyber Security, IoT,Big Data, DevOps, Blockchain ve Software gibi tüm yenilikçi sektörler için stratejik ve hayati bir önem taşıyor.

Ayrıca, son yıllarda veri merkezlerine olan yatırımların her geçen gün artması ile de Türkiye bölgesel bir üs haline gelecek.

DATA MERKEZİ SAYISI 10 MİLYONA YAKLAŞTI

Türkiye son yıllarda veri merkezi sektöründe dünyada en hızlı büyüyen ülkelerden biri haline geldi. Avrasya Bölgesi ile birlikte Türkiye, mevcut veri trafiğinin yüzde 95'ini dışarıdan sağlıyor.

Bilgi, eğlence, iletişim, finansal hizmetler, kamu yönetimi, enerji transferi, güvenlik gibi güncel hayatı tamamlayan her şey bugün dijital ortamda toplanıyor. Milyarlarca bilgi ve verinin saklanması, transferi ve işlenmesi tüm sektörler için büyük önem taşıyor. Bilgi ve verilerin toplanması, depolanması, işlenmesi ve dağıtılması çok sayıda bilgisayar ve ağ donanımlarının bir araya geldiği fiziksel veri merkezleri ile mümkün oluyor. Dünyada veri trafiğini saklayan, yönlendiren irili ufaklı merkez sayısının 10 milyona yaklaştığı ve bu merkezlerin 2 milyar metrekareye yakın fiziki bir alanı kapladığı tahmin ediliyor.

İstanbul, Türkiye, Avrasya, Ekim, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türkiye veri merkezinde Bölgesel Üs haline geliyor - Son Dakika


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