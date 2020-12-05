Türkiye Veteriner Hekimler Birliği'nden 'köşe yazısı'na sert tepki - Son Dakika

Türkiye Veteriner Hekimler Birliği (TVHB) bir gazetede yayınlanan köşe yazısında veteriner hekimlere dil uzattığı gerekçesiyle sert tepki gösterdi.

Köy okullarına yemek taşımak için açılan ihalelerde "veteriner yerine gıda mühendisi kullanılması gerektiği" savunulan köşe yazısına tepki gösteren TVHB, yazarın kanunları ve veteriner hekimlere nasıl hitap edilmesi gerektiğini bilmediğini iddia etti. Açıklamada, gıda üretim ve güvenliğinin hangi süreçlerden geçerek nasıl sofralara geldiğinden yazarın bir haber olduğunu ileri sürüldü.

Söz konusu köşe yazısına hitaben açıklamada bulunan TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, "Hazır yemek, tabldot yemek ve meze üreten işyerlerinde" görev alabilecek meslekler arasında veteriner hekim meslek gurubu açıkça yer almaktadır. Türk Kamu Yönetimi içinde köklü bir geçmişi ve yeri bulunan Milli Eğitim Bakanlığının bir Genel Müdürlüğünün yürürlükteki yasaları ve mevzuatları incelemeden ve 5996 sayılı Kanunun yürütülmesinden birinci derece sorumlu Bakanlık olan Tarım ve Orman Bakanlığından görüş istemeden nasıl böyle bir karar verebilir anlamak ve izahı mümkün olmayan bir durumdur. Ancak; gıda üretim ve güvenliğinin hangi süreçlerden geçerek nasıl sofralarımıza geldiğinden bihaber olanlar, veteriner hekimlik mesleğine dil uzatabilmektedir" dedi.

Türk Veteriner Hekimler Birliği hala yürürlükte olan kanunları hatırlatarak, Mesleki etik kuralları, ilkeleri ile objektif ve tarafsızlığı gereği; yazdığı yazıdaki bilgilerin doğruluğunu teyit etmeden ve 1954 yılında çıkarılan 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına dair kanunda geçen meslek unvanımızı olan "veteriner" unvanını dahi kullanmayan bir gazetedeki köşe yazısından dolayı şiddetle kınıyor, yayınlanan bu köşe yazısının veteriner hekimlik mesleğinin yetki ve sorumluluklarını düzenleyen ve halen yürürlükte olan; 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına ve 5996 sayılı "Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu" hükümleri ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde gerçekleri yansıtmadığından dolayı, yasa gereği ivedilikle tekzip edilerek düzeltilmesini istediklerini ifade etti. - ANKARA