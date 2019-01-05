Türkiye Voleybol 1. Ligi
25 dakika önce
Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye Belediyespor, ligin 14'üncü haftasında konuk ettiği Hatay ekibi Payas Belediye 2011 takımı 3-0 mağlup ederek, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı.
Türkiye
Voleybol 1. Ligi B Grubunda mücadele eden Haliliye
Belediyespor, ligin 14'üncü haftasında konuk ettiği Hatay
ekibi Payas
Belediye 2011 takımı 3-0 mağlup ederek, sezonun ikinci yarısına galibiyetle başladı.
11 Nisan Spor Salonunda oynanan mücadeleye iyi başlayan Akif Gürgen yönetimindeki ev sahibi Haliliye Belediyespor; 25- 10, 25- 11 ve 25-13'lük setlerle Payas Belediye 2011'i 3-0 mağlup etti.
Alınan bu sonuçla ligdeki puanını 25'e yükselten Haliliye ekibi, ligin de 6'ncı sırasına yükseldi. Sezonun ikinci yarısını galibiyetle açmanın sevincini yaşayan Haliliye ekibi, Efeler Ligi hedefiyle ligdeki diğer maçlara odaklandı.
Haliliye Belediyespor, sezonun 15'inci haftasında 9 Ocak 2019 Çarşamba
günü saat 14.00'da Rize
deplasmanında Fındıklı
Spor ile karşılaşacak. - ŞANLIURFA
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 05:27 Kaynak: İHA
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