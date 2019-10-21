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Türkiye Voleybol 2.Lig Erkekler

1 saat önce

Türkiye Voleybol 2.Lig Erkekler 3.Grupta mücadele eden Melikgazi Belediyespor sezona galibiyetle başladı.

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Türkiye Voleybol 2.Lig Erkekler 3.Grupta mücadele eden Melikgazi Belediyespor sezona galibiyetle başladı.


2.Lig Erkekler 3.Grupta mücadele eden Melikgazi Belediyespor, 2019-2020 sezonu 1.hafta karşılaşmasında sahasında Konya Gezlevi Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'u konuk etti. Atatürk Spor Salonunda oynanan karşılaşmada rakibi karşısında baştan sona üstün bir oyun oynayan Melikgazi Belediyespor sahadan 3-0'lık sonuçla ayrıldı. Gezlevi Spor'a set vermeden sahadan net bir sonuçla ayrılan Melikgazi Belediyespor, sezona iyi başlamanın mutluluğunu yaşıyor. Konya ekibi Gezlevi Spor karşısında ilk seti 25-12, ikinci seti 25-13 ve üçüncü seti 25-7 kazanan Melikgazi Belediyespor, ligin ilk haftasını lider olarak tamamladı. Melikgazi Belediyespor, ligin 2.haftasında Konya ekibi Pema Koleji ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Melikgazi Belediyespor Antrenörü Fuat Kalay yaptığı açıklamada, İlk maçtan liderlik inşallah böyle devam eder. Herkesin ellerine sağlık" dedi. - KAYSERİ

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Haber Yayın Tarihi: 21.10.2019 08:42 Kaynak: İHA
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