Son Dakika Haberleri: Türkiye Voleybol 2.Ligi Erkekler 4.Hafta
Son Dakika Spor Türkiye Voleybol 2.Ligi Erkekler 4.Hafta

Türkiye Voleybol 2.Ligi Erkekler 4.Hafta

7 saat önce

Voleybolda Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyespor deplasmanda Develi Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Türkiye Voleybol 2.Ligi Erkekler 4.Hafta, System.String[]

Voleybolda Kayseri derbisinde Melikgazi Belediyespor deplasmanda Develi Belediyespor'u set vermeden 3-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.


Türkiye Voleybol 2.Lig Erkekler 3.Grupta mücadele iki Kayseri ekibi ligin 4.haftasında karşı karşıya geldi. Develi Atatürk Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonunda oynanan zorlu karşılaşmada Melikgazi Belediyespor ilk seti 25-19, ikinci seyi 25-19 ve son seti 25-18 kazanarak sahada 3-0'lık sonuçla ayrıldı. Melikgazi Belediyespor aldığı galibiyet sonrası maç sonu soyunma odasında büyük sevinç yaşadı. - KAYSERİ

voleybol, Türkiye, Kayseri, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 09:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Türkiye'den sınır dışı edilen DEAŞ'lı terörist, Yunanistan kabul etmeyince tampon bölgede kaldı
Edirne sınır kapısında ortada kalan terörist gazetecilerden yardım istedi Dışişleri Bakanlığı'ndan Bolivya açıklaması: Gelişmeleri endişeyle takip ediyoruz Atatürk'e olan benzerliğini kullanan Göksel Kaya, üniforma giyerek ata bindi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2019 16:57:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye Voleybol 2.Ligi Erkekler 4.Hafta
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]