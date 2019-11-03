Son Dakika Haberleri: Türkiye Voleybol Bayanlar 2.Lig
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Türkiye Voleybol Bayanlar 2.Lig

7 saat önce

Türkiye Voleybol 2.Lig 6.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor ligin ilk haftasında sahasında konuk etiği Gaziantep ekibi Zeugma Spor'u set vermeden 3-0 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.

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Türkiye Voleybol 2.Lig 6.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor ligin ilk haftasında sahasında konuk etiği Gaziantep ekibi Zeugma Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'u set vermeden 3-0 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.


Salon: OSB Teknik Koleji


Hakemler: Ömer Açıcı xx, Mustafa Hasta xx


Kayseri OSB Atletikspor: Zeyneb Ülkü xxx, Beyza Dursun xxx, Ayşegül Peker xxx, Rabia Nehir xx, Merve Nur xx, Hatice Sadak xx, Sudenaz Demirtaş xx, Gözde Öztürk xxx, Zehra Karagöz xx, HandeAlbayrak (xxx), Şeydanur İşler xxx, Neriman Korkmaz xxx, Eda Ünal xx


Gaziantep Zeugma Spor Kulübü: Neziha Kılıç x, Döndü Nur x, Ceren Nur x, Merve Polat x, Yağmur Arslan x, Seda Yalçındağ x, Rabia Kupeli xx, Fatma Melike xx


Setler:


1.Set: 25-14 (Kayseri OSB Atletikspor)


2.Set: 25-15 (Kayseri OSB Atletikspor)


3.Set: 25-15 (Kayseri OSB Atletikspor) - KAYSERİ

Spor

Haber Yayın Tarihi: 03.11.2019 11:42 Kaynak: İHA
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