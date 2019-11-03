Türkiye Voleybol Bayanlar 2.Lig

Türkiye Voleybol 2.Lig 6.Grupta mücadele eden Kayseri OSB Atletikspor ligin ilk haftasında sahasında konuk etiği Gaziantep ekibi Zeugma Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor'u set vermeden 3-0 mağlup etti ve sezona galibiyetle başladı.



Salon: OSB Teknik Koleji



Hakemler: Ömer Açıcı xx, Mustafa Hasta xx



Kayseri OSB Atletikspor: Zeyneb Ülkü xxx, Beyza Dursun xxx, Ayşegül Peker xxx, Rabia Nehir xx, Merve Nur xx, Hatice Sadak xx, Sudenaz Demirtaş xx, Gözde Öztürk xxx, Zehra Karagöz xx, HandeAlbayrak (xxx), Şeydanur İşler xxx, Neriman Korkmaz xxx, Eda Ünal xx



Gaziantep Zeugma Spor Kulübü: Neziha Kılıç x, Döndü Nur x, Ceren Nur x, Merve Polat x, Yağmur Arslan x, Seda Yalçındağ x, Rabia Kupeli xx, Fatma Melike xx



Setler:



1.Set: 25-14 (Kayseri OSB Atletikspor)



2.Set: 25-15 (Kayseri OSB Atletikspor)



3.Set: 25-15 (Kayseri OSB Atletikspor) - KAYSERİ