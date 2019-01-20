Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi
1 saat önce
Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, deplasmanda Hatay Payas Belediyespor'u 3-0 yendi.
Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor
, deplasmanda Hatay Payas
Belediyespor'u 3-0 yendi.
Payas Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk teknik molasına 12-2 önde giren Sorgun Belediyespor, ilk seti 25-7 kazandı.
Maçın ikinci setini 25-15, üçüncü setini 25-20 kazanan Yozgat
temsilcisi, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:03 Kaynak: AA
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