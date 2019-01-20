Son Dakika Haberleri: Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi

1 saat önce

Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, deplasmanda Hatay Payas Belediyespor'u 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi, System.String[]
Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, deplasmanda Hatay Payas Belediyespor'u 3-0 yendi.

Payas Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk teknik molasına 12-2 önde giren Sorgun Belediyespor, ilk seti 25-7 kazandı.

Maçın ikinci setini 25-15, üçüncü setini 25-20 kazanan Yozgat temsilcisi, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 04:03 Kaynak: AA

Payas, Sorgun Belediyespor, voleybol, Spor
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