Tatvanlı sporcuların hedefi birinci lige yükselmek - Son Dakika
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Tatvanlı sporcuların hedefi birinci lige yükselmek

13.09.2022 20:40
Tatvanlı sporcuların hedefi birinci lige yükselmek

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi'nde mücadele eden Tatvan Elit Spor Kulübü Voleybol Takımı birinci lige çıkmayı hedefliyor.

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Ligi'nde mücadele eden Tatvan Elit Spor Kulübü Voleybol Takımı birinci lige çıkmayı hedefliyor.

Kulüp Başkanı Gürkan Turhan, yaptığı açıklamada, 2017'de kurulan voleybol takımının öğrencilerden oluştuğunu söyledi.

Gençlerin büyük başarılara imza atacağına inandığını belirten Turhan, şunları kaydetti:

"Gençlerimizi 2017'den beri voleybolla tanıştırıp aynı zamanda üniversiteye gitme olanağı sağladık. Ligimizin başlamasına sayılı günler kaldı. Maçlarımız genel itibariyle hafta sonları olacak. En büyük amacımız birinci lige çıkmak. Aynı zamanda milli takıma, alt yapılarına, sporcu yetiştirmek. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Çocukları iyi yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Sporcu Yusuf Diyar Çetin de "Sıkı bir çalışmadan geçiyoruz. Hedeflerimiz üst lige çıkmak. Milli takıma gitmek istiyorum." dedi.

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Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvanlı sporcuların hedefi birinci lige yükselmek - Son Dakika

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