"Gençlerimizi 2017'den beri voleybolla tanıştırıp aynı zamanda üniversiteye gitme olanağı sağladık. Ligimizin başlamasına sayılı günler kaldı. Maçlarımız genel itibariyle hafta sonları olacak. En büyük amacımız birinci lige çıkmak. Aynı zamanda milli takıma, alt yapılarına, sporcu yetiştirmek. Bu hedef doğrultusunda ilerliyoruz. Çocukları iyi yetiştirmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız."

Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, voleybol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tatvanlı sporcuların hedefi birinci lige yükselmek - Son Dakika

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