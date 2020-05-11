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Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, liglerin tescil edildiğini açıkladı.
6 saat önce
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, liglerin tescil edildiğini açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 11.05.2020 02:40 Kaynak: İHA
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